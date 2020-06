Bitcoin: Unter 9.000 im Wochenendhandel?

Mit der eher verhaltenen Entwicklung an den Aktienmärkten in dieser Woche, scheint auch der Bitcoin-Kurs keinen Elan aufbauen zu können. Die runde Marke von 9.000 USD wird aktuell wieder getestet.

Bitcoin Wochenendhandel wird spannend werden

Bitcoin-Bullen und Bären haben gleichermaßen Argumente. Bullen sind der Meinung, die zuletzt verzeichnete Stabilität der Kryptowährung spricht für sich. Bären fühlen sich bestätigt nachdem die 10k Marke nicht überschritten werden konnte. Der Bitcoin-Kurs verharrt in den letzten Wochen weiterhin innerhalb einer Range. Ich hatte in der letzten Analyse (Bitcoin-Trading mal anders betrachtet) darauf hingewiesen, dass es womöglich wenig Sinn macht Prognosen zu treffen, sofern die Range intakt ist. Der Ausbruch kann in beide Richtungen erfolgen.

Kann sich die Schwäche allerdings durchsetzen, sollte ein Einbruch im Bitcoin Wochenendhandel nicht ausgeschlossen werden. Es sieht danach aus, als würde sich, charttechnisch betrachtet, bei 8.900-9.000 USD eine starke Unterstützungszone formieren. Einige Trendlinien, die runde 9k Marke sowie das 50 % Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung seit 2019 laufen in diesem Bereich zusammen. Findet ein Einbruch statt, könnte es sehr schnell in Richtung der runden 8k Marke gehen.

Bitcoin Kurs Chartanalyse

