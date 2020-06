Dow Jones Index, S&P 500, DAX: Q2 Ergebnisse Ausblick

Dow Jones Index, S&P500: US Aktienindizes geben in der Regel den Ton an, auch wenn dieser negativ ist. Und in den letzten beide Wochen fällt die relative Performance im Vergleich zu den Wochen davor eher schwach aus.

COVID-19, Sommerliquidität und anstehende Q2 Ergebnisse

Aktien bleiben aktuell etwas schlaff. Die Stimmung hat wieder gekippt, nachdem die COVID-19 Infektionsrate in einigen US Bundesstaaten auf ein Rekordlevel gestiegen ist. Politiker versuchen vehement einen zweiten Lockdown zu verhindern, komme was wolle. Ob das gut geht, ist fraglich, denn Unternehmen könnten am Ende ihre eigenen Entscheidungen treffen und den Handel aus eigenem Ermessen limitieren.

Zu allem Verdruss nähert sich die Sommersaison, in der die Liquidität generell etwas geringer ausfällt, was bedeutet, dass im Falle eines Trends dieser dynamischer ausfallen kann. In beide Richtungen wohl gemerkt. Darüber hinaus nähert sich auch die Quartalssaison. Es sind zwar noch zirka 2,5 Wochen hin, doch wir können ja bereits einen kleinen Blick auf die anstehenden Ergebnisse werfen. Siehe Tabelle unten.

Datum USA Deutschland 13. Juli PepsiCo 14. Juli Start der Earnings Season JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo 15.Juli IBM, Goldman Sachs, Ebay 16.Juli Microsoft, Netflix, Bank Of America, Johnson & Johnson SAP 17.Juli BlackRock 21.Juli United Airlines 22.Juli Facebook, Boeing, Tesla Daimler 23.Juli Amazon, Intel, Alphabet, American Airlines, 3M 24.Juli Twitter, Verizon, McDonalds, American Express 27.Juli BASF 28.Juli Visa, Pfizer, Snap, Biogen 29.Juli General Electric, Qualcomm, Spotify Fresenius 30.Juli Ford, Elli Lilly, Electronic Arts 3.August Linde 4.August Apple, AMD, Mastercard, Gilead Sciences Commerzbank, Deutsche Lufthansa, Dialog Semiconductor 6.August General Motors, Royal Dutch Schell 7. August ExxonMobil, Chevron 13.August Adidas

Fokus auf die Prognosen der Analysten

Anzumerken ist, dass viele Unternehmen keine Prognose vorgelegt haben. Aus dem S&P 500 Index sind es in etwa 1/3 aller Unternehmen. Umso mehr dürfte sich der Fokus wahrscheinlich auf die Analystenprognosen fokussieren sowie darauf, ob einige Unternehmen ihre Guidance wieder aufnehmen und wie sie dann ausfallen wird. Analysten haben zu Beginn des zweiten Quartals ihre Prognosen extrem nach unten revidiert, wobei sich das Momentum der Revisionen in den vergangenen Wochen etwas reduziert hat. Grund dafür sind die Lockdown-Lockerungen sowie besser als erwartetet Konjunkturdaten.

Laut ZacksResearch gehen Analysten von einem Rückgang der Gewinne in Höhe von 44,1 % YoY aus, und für den Umsatz von 10,9 %, Stand 24. Juni. Ein einziger Sektor, der Versorger-Sektor, soll demnach einen leichten Gewinnanstieg verzeichnen. Die Kurse haben diesen Umstand bisher nicht honoriert. Dies ist im übrigen auch der Sektor, in dem die meisten Unternehmen ihre Prognosen für Q2 bestätigt haben. Den geringsten Gewinnrückgang soll der Technologiesektor mit – 13,5 % verzeichnen und der größte Gewinnrückgang wird für den Automobilsektor mit -226,1 % YoY prognostiziert. Weitere Artikel zu den kommenden Ergebnissen der Unternehmen folgen…

Quelle: DailyFX, ZacksResearch

