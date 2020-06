EUR/GBP: Euro Pfund Kurs nimmt die 0,90

Euro Pfund Kurs: Das britische Pfund könnte gegen den Euro geschwächt bleiben. Das Überwinden der 0,90er Kurszone signalisiert weitere Stabilität im Euro Pfund Kurs.

EUR/GBP BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -8% 10% 2% Wöchentlich 15% 41% 31%

Euro Pfund Kurs nimmt die 0,90

Der Euro Pfund Kurs (EUR/GBP) hat in den letzten Handelstagen eine wichtige Widerstandszone überschritten. Kann er sich weiterhin darüber halten, ist der weitere Anstieg damit wahrscheinlicher geworden. Der Euro kann aktuell generell mehr Stabilität beweisen (EUR/USD: Interessantes Long-Setup) als das britische Pfund gegen den Greenback (GBP/USD). Die Gründe liegen klar auf der Hand. Viele Unsicherheiten, wie der Brexit dürften das Pfund weiterhin begleiten, während der Euro generell von positiven Erwartungen an EU-weite Fiskalmaßnahmen profitiert.

Charttechnisch betrachtet ist damit auf Tagesbasis zuletzt die runde Marke von 0,90 GBP je Euro überschritten worden und ein Retest ist bereits erfolgt. Ein anschließender Angriff auf die 0,91 Kurszone fand ebenso bereits statt, wurde jedoch kurz davor abgewiesen. Aktuell läuft ein weiterer Stabilisierungsversuch über der breiten Support-Zone ab. Kann die 0,90 erneut verteidigt werden, sollte ein zweiter Angriff auf die 0,91 nicht ausgeschlossen werden. Dieser könnte sodann gelingen und einen Ausbruch darüber wahrscheinlicher machen.

Euro Pfund Chart

Quelle: IG

