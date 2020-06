DAX Prognose: Das steht in der nächsten Woche an

DAX Prognose: News zu steigenden COVID-19 Infektionen und eine erhöhte Volatilität haben die Aktienperformance auf Wochenbasis insgesamt geschwächt. Es könnte ähnlich in der kommende Woche weiter gehen.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -13% 20% 4% Wöchentlich -1% 18% 9%

DAX Prognose fundamental

Der Hexensabbat an den Terminbörsen endete zumindest für den DAX-Kassahandel wenig volatil. Die Bullen konnten sich die gesamte EU-Session durch am Freitag durchsetzen. Wir werden sehen, ob die Bullen an der Wall Street ebenfalls so stark sind. Zumindest aber dürfte die Woche insgesamt womöglich eher schwach abschließen. Negative News, wie etwa die deutlich steigenden Infektionsraten in den USA, sowie eine eventuelle zweite Ansteckungswelle in China haben zu der insgesamt schwächeren Wochenperformance beigetragen, doch wirklich belastend waren sie trotzdem nicht.

Das macht deutlich, dass der Aktienmarkt, dank der Notenbanken, weiterhin entkoppelt bleibt von den Konjunkturdaten und auch immer mehr den COVID-19 News. Dennoch, zeichnet sich keine Verbesserung an der COVID-Front ab, dürfte das Sentiment sich verschlechtern. Es stehen in der kommenden Woche nicht viele Daten an. Die wichtigsten dürften die Einkaufsmanagerindizes per Monat Juni sein, die am Dienstag für Deutschland, die EU, GB und USA in der Vorabveröffentlichung präsentiert werden. Da aktuell wohl alle eher mit Verbesserungen in den Daten rechnen, könnten Daten unter den Erwartungen eventuell einige, zumindest kurzfristige, negative Impulse bringen. Die PBOC wird über die Zinsen am Montag entscheiden und die Loan Prime Rate für 1, und 5 jährige Zinsen senken.

Mo:

China PBOC Zinsentscheid

USA Verkäufe bestehender Häuser Mai

Di:

JAP Einkaufsmanagerindex Produktion / DL Jun

DE / EU/ GB / USA Einkaufsmanagerindex Produktion / DL Jun

USA Verkäufe neuer Häuser Mai

USA API Rohölbestand

Mi:

NZD RBNZ Zinsentscheid

DE IFO Geschäftsklimaindex Jun

USA EIA Rohöllagerbestände

Do:

DE GFK Konsumklima Jul

USA Auftragseingang für ll. Güter Mai

USA BIP Q1

USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Fr:

JAP Verbraucherpreisindex Jun

USA PCE Kerndeflator Mai

USA Uni Michigan Verbrauchervertraue n

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, könnten mehrere Szenarien vorstellbar werden für die kommende Woche. Anzumerken ist, dass es die letzte Handelswoche im zweiten Quartal sein wird. Rebalancing-Flows von Aktien in Bonds, sollten damit nicht ausgeschlossen werden, da Aktienkurse bereits sehr stark hinzugewonnen haben. Ein Szenario wäre, eine etwas breitere Seitwärtsphase. Da die Volatilität zuletzt wieder gestiegen ist, sind breitere Ranges nicht ungewöhnlich. In diesem Szenario würde der DAX zwar wieder in Richtung 12.150-200 fallen, dort fürs Erste jedoch wieder eine Unterstützung finden.

Zuvor könnte er jedoch bereits bei 12.300 Punkten stabilisiert werden. Die Bullen hätten hingegen über 12.530 Punkten gute Chancen den Erholungstrend weiter fortzusetzen. Dies wäre das zweite Szenario. Das dritte Szenario wäre ein Unterschreiten der wichtigen Unterstützungszone bei 12.150 Punkten. Die würde den Bias auf Neutral-Bärisch switchen. In diesem Fall könnte die 12.000er Zone angesteuert werden und darunter der Schlusskurs vom 15. Juni, bei 11.911 Punkten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

Quelle: TradingView

