GBP/USD: Pfund stabiler vor BOE Zinsentscheid

RT @fxmacro: Powell: Federal Deficits on Unsustainable Path for Years... bullish

Hey J.Pow. Reality is kicking in again. We need replenishment. #DAX #DowJones #Stocks

RT @FirstSquawk: BEIJING CITY OFFICIAL SAYS ADVISES PEOPLE NOT TO LEAVE BEIJING UNLESS NECESSARY, PEOPLE LEAVING THE CAPITAL SHOULD HAVE NU…

Forex Update: Gemäß 14:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇨🇦CAD: 0,06 % 🇯🇵JPY: -0,07 % 🇬🇧GBP: -0,12 % 🇳🇿NZD: -0,51 % 🇦🇺AUD: -0,56 % 🇪🇺EUR: -0,69 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/SXzLcEFZQF

Indizes Update: Gemäß 14:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Dax 30: 3,59 % FTSE 100: 3,48 % CAC 40: 3,14 % Dow Jones: 2,12 % S&P 500: 1,98 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/MCbduiy9t3

$DAX Update. 1 hour left to reach the next bigger resistance at 500. Cmon #DAX do not give up now. #Trading https://t.co/0nHV5CFGt7 https://t.co/DA0ToSk0Wz

Rohstoffe Update: Gemäß 14:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: WTI Öl: 4,77 % Silber: 0,70 % Gold: -0,24 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/WgmmTbG6IH

🇬🇧🇺🇸Das britische Pfund erholt sich kurzfristig. Bleibt jedoch unterhalb der wichtigen Widerstandszone. #BOE Zinsentscheid im Fokus! $GBPUSD #Forextrading #Forex @DavidIusow Zur #GBPUSD Analyse 👉 https://t.co/t8IVcO1BtV https://t.co/LEVOJ2WMvZ

🛢️Der Ölpreis #WTI stabilsiert sich in dieser Woche erneut. Erwartungen an eine anziehende Nachfrage stützen. Was ist noch im Auge zu behalten? Erfahren Sie es in unserer aktuellen Analyse. #Crudeoil $CL @SalahBouhmidi @davidiusow 👉https://t.co/7ue40ILnTC https://t.co/9TIFEE9Gp0