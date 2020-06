DAX Prognose für die kommende Woche

DAX Prognose: Die Zone bei 12.000 Punkten wird in der kommenden Woche nicht nur aufgrund der runden Marke wichtig sein. Es ist Hexensabbat an der Optionsbörse und ein hohes Volumen an Calls und Puts sitzt an der 12.000er Marke.

DAX Prognose fundamental

Wir haben in dieser Woche erfahren, wie schnell ein abruptes Reversal an den Märkten vonstattengehen kann (DAX Ausblick: Der erste Angriff der Bären). Der DAX, gemessen vom Erholungshoch bei 12.913 Punkten bis zum Tief bei 11.828 Punkten, hat um mehr als 8 % verloren. Ob es in der kommenden Woche so weiter geht, werden wir dann sehen. Am Freitag schloss sich zumindest eine Erholung über die 12.000 Punkte Marke an.

Den starken technischen Widerstand bei 12.200 Punkten konnte der Index allerdings bisher nicht nehmen. In der kommenden Woche ist dreifacher Hexensabbat. Dies bedeutet, dass DAX-Optionen für drei Termine auslaufen werden. In der Regel ist kurze Zeit zuvor vermehrt mit Volatilität zu rechnen.

Eine Analyse des Eurex Open Interest besagt, dass es tendenziell in Richtung des hohen Volumens von bestimmten Strikes gehen kann. Aktuell weisen Strikes bei genau 12.000 ein hohes Volumen von sowohl Calls als auch Puts auf. Dieses Level wird also in der kommenden Woche weiterhin ein sehr wichtiges bleiben.

Datentechnisch steht ebenfalls so einiges auf der Agenda. Hier ein Überblick über die wichtigsten Daten in der kommenden Woche.

Mo:

China Industrieproduktion, Anlageinvestitionen, Einzelhandelsumsätze, Arbeitslosenquote Mai

China Pressekonferenz der NBS

EU Handelsbilanz Apr.

Di:

JAP Bank of Japan Zinsentscheid

GB Arbeitsmarktdaten

DE Verbraucherpreisindex Mai

DE ZEW Konjunkturerwartungen Jun

USA Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion Mai

USA API Rohölbestände

Mi:

JAP Handelsbilanz Mai

GB Verbraucherpreisindex Mai

EU Verbraucherpreisindex Mai

OPEC Monatsbericht

USA Baugenehmigungen / Wohnbaubeginne Mai

USA EIA Rohölbestände

Do:

CHF SNB Zinsentscheid

GB BOE Zinsentscheid

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

USA Philly FED Herstellungsindex Jun

Fr:

JAP Verbraucherpreisindex Mai

JAP Bank of Japan Protokoll

GB Einzelhandelsumsätze Mai

DE Erzeugerpreisindex Mai

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, kann sich die Erholung am Freitag zwar sehen lassen, doch aus dem Gröbsten ist man noch nicht. Die 12.200 Punkte-Zone sollte überschritten werden. Dann kann es in Richtung der abfallenden Trendlinie gehen, die die tieferen Hochs des aktuellen Trends verbindet. Diese verläuft aktuell bei zirka 12.400 Punkten.

Eventuell werden sich Bullen und Bären über die Woche hinweg die Waage halten. Möglich wäre es, dass die Bullen in der ersten Wochenhälfte sich durchsetzen und in der zweiten, in Richtung Hexensabbat, könnten die Bären an Kraft gewinnen. Sofern allerdings die 12.200 Punkte nicht überwunden sind, bleiben die Bullen auch jetzt noch angreifbar.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

Quelle: TradingView

