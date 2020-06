EUR/USD Kurs: Non Farm Payrolls Ausblick

EUR/USD Kurs: Die Non Farm Payrolls gehören in dem aktuellen Umfeld nicht gerade zu den wichtigsten Konjunkturdaten bezogen auf die Marktreaktion. Dies dürfte eventuell auch für die heute erscheinenden Daten gelten.

Für den EUR/USD Kurs könnten die NFPs ein Non Event werden

Die berühmt berüchtigten Non Farm Payrolls stehen heute erneut an. Doch die Daten scheinen für den Markt an Relevanz längst verloren zu haben. Mehr denn je wurde uns in den letzten Wochen vor Augen geführt, dass der Markt entscheidet, ob eine Nachricht relevant ist oder nicht (Non Farm Payrolls - Nicht gut aber besser als erwartet). Da wir nun mal aber den Markt handeln und nicht unsere eigenen Erwartungen, sollte dies gleichzeitig eine gute Gelegenheit sein, von der Entwicklung zu lernen. Der DAX hat alleine in dieser Woche bereits über 800 Punkte wett gemacht.

Mehr Reaktion auf die Daten können wir eventuell im Forex-Bereich erwarten. Allerdings auch nur einseitig. Der US Dollar hat seinen Abwärtstrend begonnen. Das Kapital fließt wieder vermehrt in die Emerging Markets aus dem US Dollar Raum raus. Der Zinsvorteil des US Dollars ist dahin. Daran dürften wahrscheinlich auch die anstehenden Daten kaum etwas ändern. Fallen diese positiv aus, wird dies nur den allgemeinen Risk-On Trend bestätigen, fallen sie schlechter als erwartet aus, dürften sie Erwartungen an weitere FED Maßnahmen bestätigen.

EUR/USD MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -3% -8% -6% Wöchentlich -7% -4% -5%

Steht man auf der Käuferseite und meint das der Euro Dollar Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, unterhalb der 1,0700 US-Dollar interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb des Widerstandes bei 1,1000 US-Dollar ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

