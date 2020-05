Silberpreis: Nachholpotential ausgeschöpft?

Silberpreis: Der Silberpreis konnte einen starken Trend ab dem letzten Tief verzeichnen. Doch ob es ausreicht, um den Goldpreis weiterhin outzuperformen ist fraglich.

Silber MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 2% 3% 2% Wöchentlich 2% 0% 1%

Schwächerer US Dollar könnte Goldpreis stabil halten

Der Goldpreis konsolidiert weiter, bleibt allerdings weitestgehend stabil (Goldpreis: Rücksetzer für Einstieg nutzen?). Ein schwächerer US Dollar dürfte zu den aktuellen Stabilisierungsfaktoren, zumindest kurzfristig, beitragen. Der US Dollar Index ist in dieser Woche aus seiner Konsolidierung nach unten ausgebrochen.

Teilweise bedingt durch negative Konjunkturdaten aus den USA, Erwartungen an weitere Maßnahmen der FED sowie saisonalen Kapitalflüssen zum Monatsende. (US Dollar Prognose: Leicht bärische Tendenzen). Auch ein starker Euro trägt zu den Einbruch im US Dollar Index bei. (EUR/USD Kurs bricht nach Leyen Vorschlag aus).

Dieser hat in dieser Woche nicht nur die runde Marke von 1,10 überwunden, sondern testet derzeit auch die nächste runde bei 1,11 USD je Euro und damit auch eine langfristige, abfallende Trendlinie. Der US Dollar Index selbst notiert bereits nahe der Unterstützungszone bei 98 Punkten.

Quelle: IG

Silberpreis könnte Nachholpotential größtenteils ausgeschöpft haben

Der Silberpreis steht derzeit stark im Fokus der Marktteilnehmer. Grund ist, dass der Silberpreis gegenüber dem Goldpreis einiges an Nachholpotential aufwies, denn er ist mit den übrigen Rohstoffen eingebrochen. Zum Zeitpunkt, zudem der Goldpreis weiter gestiegen war.

Doch mittlerweile könnte der Silberpreis den größten Teil dieses Potentials bereits ausgeschöpft haben. Argumente wie, Silber wäre der günstigere Inflationsschutz, dürften eventuell nicht mehr in demselben Maße gelten, wie vor einigen Wochen noch (Ist Silber der bessere Inflationsschutz?) und ob der Silberpreis den Goldpreis weiter outperformen kann, wird davon abhängen, ob die Nachfrage nach Rohstoffen weiter anzieht.

Das ist aber nun mal alles andere als sicher, aus meiner Sicht. Dennoch, charttechnisches Potential bis zum starken Widerstandsbereich zwischen 18,50-19,00 US je Unzen besteht weiterhin. Insbesondere, weil der US Dollar jetzt ebenso fällt, siehe oben.

Quelle: IG

Empfohlen von David Iusow Erhalten Sie Ihre kostenfreie Gold-Prognose Leitfaden anfordern

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Goldpreis in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 1800 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 1600 USD im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

Weiterführende Artikel zur Goldpreis Prognose, die Sie interessieren könnten: