Ölpreis (Brent WTI) mit positiven News weiter hoch?

Ölpreis Brent bleibt stabil

Der Preis für die europäische Rohölsorte Brent bleibt in dieser Woche weiterhin stabil. Auch der Preis für die nordamerikanische Rohölsorte WTI weist in etwa das selbe, charttechnische Muster auf. Nämlich das eines Keils. Die Keil-Formation, die zur Spitze hin immer dünner wird, signalisiert einen baldigen Ausbruch. Entweder nach oben oder unten.

Ölpreis Brent auf Tagesbasis

Erwartungen sind gesetzt

Die OPEC ++ Länder kürzen derzeit mehr als zuvor vereinbart (Ölpreis: Darum hat der OPEC++ Deal enttäuscht). Sie kommen derzeit laut mehreren Berichten bereits auf Kürzungen in Höhe zwischen 14-15 Mio. Barrel pro Tag. Das sind mehr als 10 % des gesamten weltweiten Angebots. Positiv hervorzuheben ist in diesem Fall auch die Tatsache, dass Russland mitzieht. Aussagen des russischen Energieminister nach, könnte das weltweite Angebot-Nachfrage-Verhältnis in den beiden Folgemonaten ausgeglichen werden. Die EIA geht in ihrer letzten Jahresprognose von einer Nachfrage von zirka 92 Mio. Barrel pro Tag aus.

Aktuell steigt die Nachfrage, sodass bei der Geschwindigkeit der Kürzungen die Aussage Novaks wahrscheinlicher wird.

Diese Erwartung ist nun also gesetzt worden und könnte zumindest in den nächsten beiden Wochen noch zur Stabilität im Ölpreis beitragen. Enttäuschungen könnten dann aber auch nicht mehr weit sein. Die aktuellen Kürzungen werden ab Juli unweigerlich wieder rückläufig sein und sollte die Nachfrage dann ebenfalls nachgeben, könnten Marktteilnehmer damit beginnen, dies vorher einzupreisen. Dies wird umso wahrscheinlicher, sofern keine bestätigenden News seitens der Länder kommen, die starken Kürzungen weiter aufrecht zu erhalten. Am 9. Juni trifft sich die OPEC wieder.

Werfe doch einen Blick auf unsere interaktive Rohstoff-Karte. Dort kannst du einsehen, welche Länder, am meisten von Rohstoffen abhängen.

