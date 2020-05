Dow Jones Analyse: Volatilität steigt, Aktien fallen

Rohstoffe Update: Gemäß 14:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: WTI Öl: 3,76 % Silber: 1,07 % Gold: 0,94 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/Jza3dlAY1w

🇺🇸Dow Jones Analyse: Volatilität steigt https://t.co/khMoX4or6g $VIX #Volatility $DJI $DJ #DJIA #Stocks @SalahBouhmidi @CHenke_IG @IGDeutschland https://t.co/dnx2i6jQKq

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 96,38 %, während S&P 500 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 74,09 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/wdy1G1pD4o

Rohstoffe Update: Gemäß 13:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: WTI Öl: 2,75 % Gold: 0,56 % Silber: 0,19 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/9b8TitNdKA

Indizes Update: Gemäß 13:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: S&P 500: -0,96 % Dow Jones: -1,20 % Dax 30: -2,81 % CAC 40: -2,83 % FTSE 100: -3,18 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/wTlGonM73L

#OOTT - which #Commodity else? https://t.co/vp1vGdcDO2

#VIX already (+7%) higher than previous day - US markets will start negativ. If there will be no reversal today in #volatility, then the "Erholung" might be in " Gefahr" @DavidIusow https://t.co/7oCHv9RnCZ https://t.co/p5pv6SZAob

Other than $DAX $DJ has no unfilled cash close till 21.035 anymore as long as I can see it right. And #DowJones is heading to bigger support at 22.600 already in premarket #Trading. Below no relevant supports until 21.500 imo https://t.co/xxVyCHcbNh

Shortly before the opening of the US #stockmarkets , the #DAX30 approaches the lower #Bouhmidi band (1 σ) @ 10212 points - Mean Reversion or breakout? Will see how #SPX500 , #NDX & #DJIA are opening @pejeha123 https://t.co/jSfVCn7P3r