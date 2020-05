Bitcoin Kurs: 10.000 USD Top nach Halving?

Forex Update: Gemäß 20:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇨🇭CHF: -0,22 % 🇪🇺EUR: -0,30 % 🇬🇧GBP: -0,59 % 🇦🇺AUD: -0,68 % 🇯🇵JPY: -0,95 % 🇳🇿NZD: -1,07 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/Ote2rl7zWR

Rohstoffe Update: Gemäß 20:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: WTI Öl: 0,98 % Silber: 0,14 % Gold: -0,29 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/p7WL7LiptY

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 96,09 %, während S&P 500 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 77,95 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/B7Ug2gmmMB

#BTC - For those who can not wait till next #HalvingDay - Check here the countdown 😉 @DavidIusow @CryptoMichNL #Bitcoin #HODLING thx to @CoinMarketCap https://t.co/KG1dN3tWGn

Indizes Update: Gemäß 20:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Dax 30: 0,45 % FTSE 100: 0,45 % CAC 40: 0,44 % Dow Jones: 0,03 % S&P 500: 0,03 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/uaMP6SIlMg

#StockMarket is making me feel this year like... #SPX #traderlife https://t.co/hN5ToXV8M0

#StockMarket is making me feeling this year like... #SPX #Trader https://t.co/0y8kRogv6I

Rohstoffe Update: Gemäß 18:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: WTI Öl: 0,57 % Silber: -0,47 % Gold: -0,50 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/TP7bANa90Y

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 96,00 %, während S&P 500 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 75,65 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/HBONN8FpoE