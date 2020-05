Ölpreis WTI steigt nach leicht positiven Daten

Ölpreis WTI: Wir schauen auf die US Bestände, US Produktion und die Lagerkapazitäten und runden das Ganze mit der Charttechnik ab.

Positive News bestätigen Erwartungen

Der Preis für die nordamerikanische Rohölsorte kann sich am Donnerstag weiter erholen und erfüllt die zunächst sich aufbauenden, positiven Erwartungen. Am Mittwoch gab der Preis noch nach, fand allerdings Unterstützung, nach dem der EIA-Bericht den API-Bericht mit der Schätzung der Rohölbestände nicht bestätigte. Der API-Bericht hatte einen Tag zuvor wieder einen Aufbau über den Erwartungen präsentiert.

Der Aufbau im offiziellen EIA-Bericht fiel allerdings geringer aus als der Konsens. Das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Rohölbestände weiterhin stark über dem Fünf-Jahre-Durchschnitt befinden. Doch leicht positive News sind nach den herben Einbrüchen der Vorwochen besser als gar keine News. Gleichzeitig ist auch die US Produktion (Barrel/Tag) unter den Zwei-Jahre-Durchschnitt gefallen. Setzt sich dieser Trend fort, dürfte dies ebenso den Ölpreis WTI vorerst stabilisieren.

Quelle. DailyFX, EIA

Schwäche vor Auslaufen des Future-Kontraktes

Der Juni-Future-Kontrakt wird am 19. Mai das letzte Mal an der Futures-Börse gehandelt. Gegen Ende der kommenden Woche könnte es daher tendenziell wieder zur Schwäche kommen. Wie jedoch bereits in vorhergehenden Analysen erwähnt, ein negativer Preis, wie wir ihn für den Mai-Kontrakt gesehen haben, dürfte eher unwahrscheinlich sein. Das Problem der geringer werdenden Lagerkapazitäten ist zwar noch nicht gelöst. Die Kapazität ist im wichtigsten Lager Cushing Oklahoma auf 82 % leicht gestiegen. Doch die gesamte Kapazität ist seit Anfang Mai von 60 % auf 52 % gefallen.

Schauen wir auf die Charttechnik, so hat der Ölpreis WTI auch hier die Erwartung größtenteils erfüllt, ist über den ersten wichtigen Widerstand bei 22 USD je Barrel gestiegen und könnte nun in Richtung 30 USD Fahrt aufnehmen. Kann er auch diese Hürde nehmen, könnte die abfallende Trendlinie angesteuert werden. Diese verläuft aktuell in etwa bei 34,50 USD.

Werfe doch einen Blick auf unsere interaktive Rohstoff-Karte. Dort kannst du einsehen, welche Länder, am meisten von Rohstoffen abhängen.

Ölpreis WTI Chartanalyse

Quelle: IG

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel, unter anderem, zeitnah Trading-Ideen kommentiert.

