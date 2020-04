Goldpreis Analyse: ETFs und technischer Support im Fokus

Goldpreis Analyse: Wir werfen einen Blick auf die ETF Inflows. Diese zeigen eine starke Entwicklungen bei der Nachfrage an. Technischer Support ebenfalls im Blick.

ETF Gold-Investments steigen in fast allen Regionen

Der Goldpreis bleibt weiterhin in seiner stabilen Phase, obgleich der Aktienmarkt sich wieder in einer Erholungsrally befindet. Wie ich bereits in der letzten Analyse „Goldpreis Prognose: Tendenziell stabil“ angedeutet habe, dürften aktuell die negativen Realzinsen, insbesondere in den USA stützend wirken.

Zum anderen ist die fundamentale Nachfrage nach ETF Investments weiterhin sehr hoch. Zu beachten ist, dass diese nun in so gut wie allen Ländern, YTD (Year to Date), gestiegen sind, siehe Grafik unten. Zum Ende des vergangenen Jahres waren ETF Investments zwar weiterhin eine treibende Kraft, doch mehr regional konzentriert.

Im ersten Quartal 2020 stiegen die AUM (Assets Under Management) um 23 Mrd. US Dollar. Der höchste Quartalsanstieg in der Historie. Zum Vergleich, der Anstieg per Q1 2020 fiel fast genau so hoch aus, wie der Anstieg im gesamten Jahr 2019. In Tonnen war es der größte Anstieg der Inflows seit 2016. Daten: World Gold Council.

Quelle: Gold.org

Goldpreis Analyse charttechnisch

Schauen wir auf die Charttechnik, so scheint sich die Stabilität aktuell etwas abzuschwächen. Ein wichtiger technischer Support wird gerade getestet. Kann der Goldpreis darüber bleiben, ist alles soweit beim Alten, der Trend könnte sich in Kürze weiter fortsetzen.

Wird dieser Support, der einen Kursbereich zwischen 1.680-1.700 US umfasst unterschritten, wäre neues Korrekturpotential drin. Nach oben hin sollte die 1.740 USD Kurszone im Blick behalten werden. Bei Überschreiten der Zone könnte der nächste Schub in Richtung 1.800 USD bevorstehen.

Quelle: IG

