Forex Update: Gemäß 16:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇪🇺EUR: 0,15 % 🇯🇵JPY: 0,14 % 🇨🇭CHF: 0,07 % 🇬🇧GBP: -0,08 % 🇳🇿NZD: -0,12 % 🇨🇦CAD: -0,22 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/atBaujtQon

Indizes Update: Gemäß 16:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: CAC 40: 0,22 % Dax 30: 0,18 % FTSE 100: 0,13 % S&P 500: 0,12 % Dow Jones: -0,11 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/wNIYWiBsrH

One of these days (not rare) where I want to focus on $DJ but at the same time $DAX is making textbook #Daytrading moves but #DowJones moves little. https://t.co/BCDcWHw7mJ

@DavidIusow @CHenke_IG @IGDeutschland @CryptoMichNL on monday we talked in our dutch #webinar exactly about this.

$DJ broke through support and is testing it now. Cmon no disappointments today please #Daytrader https://t.co/aaK5nzAcME

BTC/USD: Verliert auch die #Bitcoin Rally an Fahrt? https://t.co/BubqtN3XSO #BTC $BTC @SalahBouhmidi @CHenke_IG @IGDeutschland https://t.co/FmxJKXpee4

Forex Update: Gemäß 14:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇪🇺EUR: 0,28 % 🇨🇭CHF: 0,25 % 🇯🇵JPY: 0,13 % 🇬🇧GBP: -0,03 % 🇳🇿NZD: -0,06 % 🇨🇦CAD: -0,12 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/D1KDnEaEq7

Indizes Update: Gemäß 14:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: S&P 500: 0,42 % Dow Jones: 0,22 % FTSE 100: -0,54 % CAC 40: -1,00 % Dax 30: -1,20 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/NmXqax7OTs

Just a minor attempt by $DJ bulls so far at this support 👇 but still above #Daytrading https://t.co/pZCu8pYdFN