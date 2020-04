S&P 500 Analyse: US Berichtssaison startet kommende Woche

SP 500 Analyse: Die US Berichtssaison startet in der kommenden Woche. Die Prognosen sind in den letzten Wochen stark gefallen, doch stark genug unter den gegebenen Umständen?

S&P 500 Index prescht weiter aufwärts

Der S&P 500 Index kennt anscheinend nur eine Richtung. Jede noch so kleine positive News wird mit neuen Kursgewinnen beantwortet, während News zum Coronavirus den Markt zumindest aktuell nicht mehr zu interessieren scheinen. Wie lange dies der Fall sein wird, ist fraglich. Interessant wird zu sehen, ob die Maßnahmen-bedingte Euphorie während der US Earnings Season verfliegt. Denn diese beginnt in der kommenden Woche wie gewohnt mit den Banken.

Die allgemeine Annahmen ist, dass das erste Quartal noch nicht so viel Auswirkungen auf die jeweiligen Unternehmensergebnisse hatte. Das würde allerdings bedeuten, dass viele der US Unternehmen nicht international agieren würden, was ja nicht stimmt. Chinas Konjunkturstillstand im ersten Quartal dürfte unweigerlich auch auf die US Ergebnisse per Q1 2020 Auswirkungen gehabt haben. Stellen wir uns also lieber auf einige negative Überraschungen ein.

Prognosen fallen zwar, aber nicht genug

Die Prognosen der Analysten sind auf – 8,6 % Gewinnwachstum per Q1 2020 gefallen. Per Januar gingen sie noch von einem Wachstum in Höhe von 4 % aus. Zur Erinnerung, per Q4 2019 wurde erstmals seit 2018 ein Gewinnwachstum verzeichnet. Doch der Rückgang der nun mit – 8,6 % erwartet wird, ist im historischen Vergleich gar nicht mal der stärkste seit der Finanzkrise. Genaugenommen lagen die Prognosen für Q12016 noch niedriger.

Zwar bestanden zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls Rezessionsängste, doch diese sind in keinem Fall mit den jetzigen vergleichbar. Insofern besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Prognosen die wirkliche Entwicklung, anders als sonst, eher unterschätzen. Wir werden in den nächsten Wochen schlauer sein, was das angeht.

S&P 500 Analyse Future auf Stundenbasis

