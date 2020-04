S&P 500 Analyse: Non Farm Payrolls Ausblick

SP500 Analyse: Der S&P 500 Index reagiert in der Regel impulsiv auf die wichtigen US Arbeitsmarktdaten. Dieses Mal sind allerdings einige Besonderheiten zu beachten.

Anträge auf Arbeitslosenhilfe schießen weiter hoch

Die US Arbeitsmarktdaten stehen derzeit stark im Fokus. Insbesondere die aktuellen, wöchentlich präsentierten Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Während diese bereits in der vergangene Woche den seit 2010 stärksten Anstieg anzeigten, sind sie in dieser Woche, also per 28. März, fast doppelt so hoch ausgefallen. Auch sind sie stark über den Erwartungen angestiegen. Es wurde ein Anstieg von 3,5 Mio. prognostiziert, verzeichnet wurden allerdings fast 6,5 Mio. Anträge.

Quelle: US Department of Labor

ADP vs. Non Farm Payrolls

Die ADP Beschäftigungsänderung hat am Mittwoch einen Rückgang der Stellen von lediglich 27 Tsd. angezeigt. Bei einer Erwartung von -127 Tsd. Es gibt eine gravierenden Unterschied in der Erhebung der Daten zwischen dem ADP Report und dem Non Farm Payrolls Report.

Zunächst einmal ist der ADP Report nur eine Schätzung, die auf einer insgesamt kleineren Datenbasis fusst, also werden hier weniger Unternehmen berücksichtigt. Darüber hinaus wertet der ADP Report alle besetzten Stellen aus, unabhängig davon, ob diese Stellen zum gegebenen Zeitpunkt bezahlt wurden oder nicht, während der Non Farm Payrolls Report nach der Anzahl der Gehälter geht.

Dies ist ein genauerer Wert, weil er auch diejenigen Stellen erfasst, die unbezahlt blieben und damit eine bessere Aussage darüber treffen kann, wie gesund oder anfällig der US Arbeitsmarkt tatsächlich ist. Es gibt allerdings auch für den Non Farm Payrolls Bericht ein Manko, der insbesondere aktuell wichtig ist.

Nämlich findet die darauf basierende Umfrage bereits in der zweiten Monatswoche statt. Das heisst, dass auch dieser Report per März eventuell nicht alle Auswirkungen des Coronavirus anzeigen wird. Dies macht die oben genannten „Unemployment Claims“ deshalb auch so wichtig momentan, weil sie aktueller sind.

S&P 500 Fazit der Non Farm Payrolls Analyse

Die Auswirkungen der Anträge auf Arbeitslosenhilfe auf den S&P 500 Index fielen in dieser Woche zumindest so aus, wie man es erwartet hätte, nämlich negativ. In der vergangenen Woche stieg der Index überraschend an. Ein Grund wäre, dass die Erwartungen nahezu getroffen wurden und es nicht schlimmer ausfiel. Doch trotzdem rechtfertigte es den sehr starken Anstieg kaum. Möglicherweise wurde hier dank dem zum Quartalsende üblichen Window-Dressing etwas nachgeholfen, was jedoch aktuell wieder rausfällt.

In der Quintessenz kann man daher sagen, dass die Non Farm Payrolls womöglich morgen nicht so wichtig sein werden, wie die bereits präsentierten Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Da wir uns allerdings nun seit dem Start des neuen Quartals wieder im negativen Sentiment befinden, anders als in der vergangenen Woche, dürfte zumindest ein leichtes asymmetrisches Risikoverhältnis bestehen. Heisst, negative Daten dürften das Sentiment bestätigen und tiefere Kurse wahrscheinlicher machen, über positivere Daten dürfte man eher ohne nennenswerte Impulse hinwegschauen.

S&P 500 Future auf Stundenbasis

Quelle. TradingView

