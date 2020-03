DAX Analyse: Expansive Maßnahmen verpuffen wirkungslos

Indizes Update: Gemäß 10:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: CAC 40: 1,74 % Dax 30: -0,51 % S&P 500: -0,73 % Dow Jones: -0,85 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/t59NtP7Myb

#StockMarketCrash2020 shows that fear is big, but ironically brokerage firms are seeing more account applications now. Imagine where helicopter money will go, if it will be implemented. Joke. #ecb #trading

#DAX - Die aktuelle Lage verdeutlicht das Marktteilnehmer nicht einfach mit expansiven Maßnahmen abgespeist werden können. Die bisherigen Stützungsmaßnahmen der #EZB und #FED verpuffen derzeit wirkungslos https://t.co/Ct6bA6f3ZC @DavidIusow @CHenke_IG @IGDeutschland https://t.co/bzcHuza5Tt

Something that we all already know. Thank you Jordan :)) #EURCHF #SNB https://t.co/QUaUJk2Bkc

The debate is open, but within all the commentaries and bashing I still don’t see a reliable source other than from #CureVac itself, that it was absolutely #fakenews. I mean even the journalists have to rely on specific sources. They just can’t just invent. Any ideas? https://t.co/v5mP8MrphM

In Kürze:🇨🇭 CHF SNB Policy Rate (MAR 19) um 08:30 GMT (15min), Aktuell: N/A Erwartet: -0.75% Vorher: -0.75% https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2020-03-19

In Kürze:🇨🇭 CHF SNB Sight Deposit Interest Rate (MAR 19) um 08:30 GMT (15min), Aktuell: N/A Erwartet: -0.75% Vorher: -0.75% https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2020-03-19

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 95,95 %, während EUR/GBP Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 78,72 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/Bi6UaG0RRb

Rohstoffe Update: Gemäß 07:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: WTI Öl: 10,06 % Silber: 0,48 % Gold: -0,06 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/WIXjAwFx7Z