GBP/USD Kurs: Bank of England senkt die Zinsen

GBP/USD Kurs: Die Zinssenkung der Bank of England um 0,5 % führte zu einem abrupten Verlust im GBP/USD Kurs. Die wichtige 1,28 Zone wurde aber noch nicht getestet.

Zinssenkung der Bank of England

Die Bank of England ist heute Morgen mit der FED mitgezogen und hat im Rahmen eines Emergency Cuts die Zinsen um 0,5 % auf 0,25 % gesenkt. Darüber hinaus wurden einige Maßnahmen zur Stützung der Banken und Unternehmen bei der Kreditvergabe beschlossen.

Die Aktion dürfte im Vorhinein der anstehenden Budget-Planung Sinn machen. Um den größten Effekt auf beiden Seiten zu erzielen, sollten sowohl Fiskalmaßnahmen als auch geldpolitische sich ergänzen. Zumindest in einigen Bereichen dürften die gesenkten Zinsen einer gelockerten Budgetplanung eventuell in die Karten spielen.

Viel Spielraum hat die Bank of England mit dem Zinsschritt nicht mehr, denn die untere Grenze befindet sich leicht über der Nullgrenze. Damit könnte die Notenbank zwar noch einmal die Zinsen senken, doch wahrscheinlicher ist das Ausweiten des Quantitative Easing Programms. Das nächste BOE Meeting findet am 26 März statt. Konjunkturdaten, die heute anstehen, dürften in Anbetracht der Umstände eventuell nur geringfügig Impulse liefern.

Großbritannien Zinsen seit 1997

Quelle: DailyFX, Bank of England

GBPUSD Kurs Analyse

Charttechnisch betrachtet, ist der GBP/USD Kurs im Anschluss an die Nachricht weiter eingebrochen. Einen Tag zuvor war er bereits an der runden Marke von 1,32 abgeprallt. Aktuell erholt er sich, dürfte aber in Anbetracht der Umstände nicht viel Upside-Potential besitzen. Nach unten hin wird das Währungspaar noch bei 1,28 USD je GBP gut unterstützt. Ein Einbruch darunter, dürfte die seit Ende letzten Jahres bestehende Konsolidierung beenden und neues Abwärtspotential freigeben. Zunächst in Richtung 1,26 USD je GBP.

GBP/USD Charttechnische Analyse

Quelle: IG

