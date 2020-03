AUD/USD Kurs: RBA senkt den Zins

AUD/USD Kurs: Der AUD/USD Kurs hat in den vergangenen Wochen deutliche Einbußen erleiden müssen. Doch aktuell hält er sich stabil. Größtenteils aufgrund eines schwächeren US Dollars. Der Zinsschritt der RBA wurde erwartet.

RBA senkt die Zinsen

Die RBA hat den Leitzins von 0,75 % auf 0,5 % gesenkt. Dies war im Allgemeinen erwartet worden, weshalb das Währungspaar AUDUSD kaum auf den Zinsschritt negativ reagiert hat. Grund dafür könnte zum einen die Kommunikation der Notenbank gewesen sein. Diese hat nochmals ausdrücklich zu verstehen gegeben, dass es sich bei dem Zinsschritt um eine Vorsichtsmaßnahme handelte, gleichzeitig jedoch vorerst keine weiteren Zinsschritte signalisiert.

Australien Leitzinsen

Quelle: RBA

Schwacher US Dollar stützt

Ein weiterer Grund für die Stabilität im AUD/USD Kurs ist ein durchaus schwacher US Dollar. Dieser fällt seit zwei Wochen wie ein Stein gegen mehrere Währungen (US Dollar Index), weil der Markt mittlerweile Zinssenkungen der FED von 100 Basispunkten für das laufende Jahr erwartet. Weil gleichzeitig viele Notenbanken die Zinsen nicht mehr weit senken können, fällt die aktuelle Einpreisung dieses Faktors sehr stark aus.

Rein charttechnisch betrachtet, hat der Aussie zuletzt eine wichtige Trendlinie im Abwärtstrend erreicht und erholt sich nun von dieser, siehe Chart unten. Nach oben hin ist der nächste starke Widerstand allerdings bereits in Sicht, sodass man mit einem Durchmarsch eventuell noch nicht rechnen sollte. Bei 0,66 USD je AUD verläuft zunächst die mittelfristige Trendkanallinie, leicht darüber sind starke horizontale Widerstände.

AUD/USD BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 4% 41% 13% Wöchentlich -17% 31% -7%

AUD/USD Kurs Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG

