Dow Jones Index mit größtem Tagesverlust

Dow Jones: Der Dow Jones Index verliert am Donnerstag 4,42 % oder 1.191 Punkte. Der größte Tagesverlust, der je verzeichnet wurde. Der Volatilitätsindex, VIX, steigt auf 44 Punkte. Den dritthöchsten Stand seit August 2015, dem China Aktienmarkt-Crash.

Erwartungen an einen Nachfrage-Schock

Seitdem der Coronavirus sich auch ausserhalb Chinas und Asien ausbreitet, machen sich Sorgen über einen ökonomischen Nachfrage-Schock breit. Im Rahmen eines Nachfrage-Schocks fallen Preise generell, so auch für Assets. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten der Zentralbanken im Rahmen eines Nachfrage-Schocks weniger effektiv. Zudem wurden in einigen Märkten nun relevante technische Supports unterschritten, die weitere Verkäufe von großen Investoren nach sich ziehen.

Es gibt Gerüchte von Interventionen über das Wochenende, um den Markt ein wenig zu beruhigen. Sollte es dazu tatsächlich kommen, könnte zumindest eine vorübergehende Erholung sich etablieren. IG als führender Online Broker für Aktien und Derivate stellt in diesem Zusammenhang auch Kurse für den Dow Jones Index über das Wochenende bereit. Sie können diese entweder über ein Demo-Konto oder z.B. über den Twitter Kanal IGSquawk erhalten.

Dow Jones Index charttechnisch

Der Dow Jones Index verzeichnete gestern den in Punkten gemessen größten Tagesverlust in der Historie und könnte in Prozent gemessen auch einen der größten Wochenverluste heute verzeichnen. Stand gestern, lag der Wochenverlust bei 11,14 % und reiht sich damit in die zehn größten Verluste der Geschichte bereits jetzt ein. Der größte Verlust lag am 10. Oktober 2018 bei 18,15 %.

Charttechnisch betrachtet wurden nun einige wichtige Unterstützungen unterschritten. Schauen wir auf den Chart auf Wochenbasis, dann können wir die nächste wichtige Unterstützung bei zirka 24.500 Punkten. Dort verläuft eine Trendlinie. Vorbörslich befindet sich der Index bereits in der Nähe dieses Bereichs. IG taxiert den Index aktuell auf 25.100 Punkte.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

Dow Jones Index Chart auf Wochenbasis

Quelle: TradingView

