DAX Ausblick: Nächste Woche bietet vollen Kalender

DAX Ausblick: Die aktuelle Woche wird vielen Anlegern und Tradern in Erinnerung bleiben, ist sie doch die an der Wochenperformance gemessen schlimmste Woche seit der Finanzkrise. Und das obwohl in dieser Woche wenig an Daten anstand. In der kommenden Woche sieht es bereits anders aus.

DAX Ausblick fundamental

Neben den vielen Fundamentaldaten, die in der kommenden Woche anstehen, sind auch einige Ereignisse zu benennen, die im von Investoren im Blick behalten werden dürften. Zu diesen zählen z.B. der Super Tuesday in den USA nachdem sich entscheiden wird, wer bei den Demokraten am 4. November gegen Trump in der US Wahl antreten wird. Alles spricht derzeit für Bernie Sanders, obgleich man diesem mit seiner Agenda nicht viele Chancen gegen Trump zutraut.

Darüber hinaus wird sich die OPEC + zu dem Meeting treffen und darüber entscheiden, wie sie mit den Kürzungen weiter verfahren wird. Sie wird wahrscheinlich nicht enttäuschen wollen, jetzt wo der Ölpreis weiter einbricht. Außerdem stehen Zinsentscheide der australischen RBA (Dienstag) und der Bank of Canada (Mittwoch) an.

Anhand der Daten werden wir erfahren, ob die zweite Revision der Markit Einkaufsmanagerindizes unter den aktuellen Umständen eventuell größere Revision als sonst zu bieten hat. Für die USA steht gleich am Montag zudem der ISM Einkaufmanagerindex für das Produktionsgewerbe an. Am Mittwoch und Freitag werden wie immer in der ersten Woche des Monats Arbeitsmarktdaten aus den USA präsentiert. Hierzulande sind die Auftragseingänge aus der Industrie weiterhin wichtig.

Empfohlen von David Iusow Lernen Sie die Elliott-Wellen-Theorie in der technischen Analyse kennen. Leitfaden anfordern

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet ist in dieser Woche viel Schaden angerichtet worden. Die Trendlinie, die den seit Oktober bestehenden Trend markiert, wurde bereits unterschritten, somit gilt der Trend als beendet. Aktuell scheint sich der Index an der 11.800 Punkte Marke zu halten, die einen horizontalen Unterstützungsbereich darstellt. In diesem formierte sich im Jahr 2018 ein markantes Tief.

Die Entwicklung wird sicherlich weiterhin von den US Märkten abhängen. Brechen diese weiter ein, wird der DAX folgen. Die Zone zwischen 11.300-.400 ist die nächste wichtige Zone. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -6% -8% -7% Wöchentlich 109% -56% -12%

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG

Empfohlen von David Iusow DAX Daytrading - Strategien für Anfänger und Fortgeschrittene Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.650Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: