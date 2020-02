USD/JPY Analyse: Falschausbruch oder Trendfortsetzung?

USDJPY Gesprächspunkte:

Ist der Yen ein sicherer Hafen?

USD/JPY ist überteuert. Rückgang auf 109 Yen wahrscheinlich

Charttechnisch scheint der Ausbruch nicht nachhaltig zu sein

Dollar-Stärke lässt Yen im Schatten

Nachdem der USDJPY in der vergangenen Woche die 112 Yen getestet hatte, wunderten sich viele Anleger. Der als sichere Hafen bekannte Yen ließ trotz Coronavirus und den damit einhergehenden erhöhten Risiken am Markt nach. Dabei konnte charttechnisch sogar ein Ausbruch aus der Dreiecksformation gelingen.

Der Dollar hat in den vergangenen Wochen dem Yen die Show gestohlen. In den letzten Jahren konnten wir immer wieder beobachten, wie in unischeren Phasen der US-Dollar die sicheren Häfen in den Schatten gestellt hat. Zeitweise konnten wir ein positive Korrelation zwischen Gold und US-Dollar beobachten.

Die Dollar-Stärke hat auch gegenwärtig dem Yen die Show gestohlen. Doch die rasche Gegenbewegung von gestern deutet auf keine nachhaltigen Notierungen oberhalb der 110,068 Yen.

Kurzfristiges Long-Setup erfolgreich abgeschlossen

In der vergangenen Handelswoche haben wir noch ein kurzfristiges Long-Setup auf Basis der kurzfristigen Handelspanne zwischen 110,03 Yen und 109,52 Yen besprochen. Auf Basis der Handelsspanne haben wir ein kurzfristiges Kursziel an der Oberseite bei 110,50 bestimmt.

Nachdem der 13-Tage-EMA überwunden wurde, gelang rasch ein Ausbruch aus der Handelsspanne und die Erreichung unseres Kursziels. Darüber hinaus schoss der USDJPY entgegen unseren Erwartungen sogar in der Spitze bis auf 112,230 Yen.

Rückgang auf 109 Yen wahrscheinlich

Charttechnisch könnte der USDJPY kurzfristig wieder in Richtung 109 Yen fallen. Der Wochenpivotpunkt bei 111,153 Yen konnte zu Beginn der Woche nicht verteidigt werden. Notierungen unterhalb des Pivotpunkt könnten den Rückgang unterstützen.

Ferner kann eine Preisgabe des 13-Tage-EMA bei 110,595 Yen Reise gen Süden beschleunigen. Dabei könnte unser ehemaliges Kursziel als kurzfristige Unterstützung gesehen werden. Tiefere Notierungen würden dann auch für eine Rückkehr in den Bereich der 109 Yen sprechen.

USD/JPY Chart (Täglich)

