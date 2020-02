Ölpreis Prognose WTI: Einige Faktoren stützen, noch

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 96,87 %, während CAC 40 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 76,87 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/UyPYY5Xjyw

Rohstoffe Update: Gemäß 11:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Gold: 0,91 % Silber: 0,79 % WTI Öl: -2,00 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/PNGLEBkHo4

Do just look on #Bitcoin - Since 18.Dec 19, #BTC rose 50.49%. #ETHUSD rose 122.81% over the same period. So almost 2.5 times more. This underlines the catch-up potential that #Ethereum still has. https://t.co/6C5tEzmbRd @DavidIusow @CryptoMichNL @CHenke_IG #hodl #Crypto https://t.co/u8XYvQqJQb

RT @CHenke_IG: Die Daimler-Aktie hat sich von dem Widerstand bei 44,38 EUR erneut nach unten verabschiedet. Ein Test des Zwischentiefs bei…

Forex Update: Gemäß 11:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇯🇵JPY: 0,27 % 🇬🇧GBP: 0,23 % 🇨🇭CHF: 0,17 % 🇨🇦CAD: -0,04 % 🇦🇺AUD: -0,29 % 🇳🇿NZD: -0,37 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/tl0Zapxgzr

Indizes Update: Gemäß 11:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Dow Jones: -0,45 % Dax 30: -0,45 % S&P 500: -0,46 % CAC 40: -0,50 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/q1pQGR1gzZ

✅Thinking about that today: Do I really need a 1 Minute-Chart to go long/short on a bigger support/resistance? Personally I am slowly recognizing that I make better decisions without to see that ultra-short-term movements. And that`s also for #Daytrading ✅

#Volatility: #DAX losses ground but still ~ 90 points away oh lower #bouhmidi band - Find here the daily update for #DAX #SPX #FX #OOTT #Gold: https://t.co/BgZ4Au8zE9 @DavidIusow @CHenke_IG @IGDeutschland #trading https://t.co/C1J3TNrKjk

🛢️Ölpreis WTI: Einige Faktoren stützen, noch https://t.co/tyAz7ibND0 #WTI #Crude #Oil #Trader #OOTT @SalahBouhmidi @CHenke_IG @IGDeutschland https://t.co/yLRIDylZyk