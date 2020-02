Goldpreis bricht nach oben aus

Goldpreis: Trotz noch stabiler Aktienmärkte, verliert der Goldpreis kaum etwas von seiner Stabilität. Heute Morgen steigt er ein zweites Mal über die 1.600 USD Marke.

Die 1.600 wieder im Visier

Der Goldpreis testet aktuell das letzte Hoch bei 1.611 USD an und signalisiert damit den zweiten Ausbruchsversuch über die runde Marke von 1.600 USD. Kann dies nachhaltig gelingen, dürften Kurse bei 1,650 USD als nächstes Widerstandsziel in greifbare Nähe rücken. Derweil steigt auch der US Dollar Index weiter. Aktuell testet er das Hoch aus dem vergangenen Jahr an.

Goldpreis Chart auf Wochenbasis

Quelle: IG

Goldpreis und Sentiment bestätigen sich weiterhin

Eine etwas ausführliche Analyse zum Goldpreis finden Sie hier „Goldpreis Analyse: Der Trend ist angreifbar“. Wir haben aktuell einige widersprüchlige Signale vorliegen. Die Stabilität in den Aktienmärkten rührt eventuell von hoher Notenbank-Liquidität her und Erwartungen an weitere Zinssenkungen. Dass es sich hierbei um trügerischen Optimismus handelt, zeigt uns hingegen die Stabilität im Goldpreis an.

Ein Blick auf die Flows bei ETF Investments bestätigt, dass diese auch im Januar deutlich gestiegen waren. Dies ist im Zuge des Iran-USA-Konflikts berechtigt gewesen und der Coronavirus dürfte die vom Momentum getriebenen Investitionen weiter anheizen. Wie wir bereits in der Analyse der gesamten Nachfrage beleuchtet hatten, sind ETF Investments aktuell die treibende Kraft der gesamten weltweiten Nachfrage.

Eine Analyse der gesamten Nachfragetrends bei Gold können Sie in diesem Artikel nachlesen „Goldpreis Analyse: Gold Nachfrage Trends in 2019“.

Quelle: DailyFX, World Gold Council

