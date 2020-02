S&P 500 Index: Erstmals seit 2018 Gewinnwachstum

S&P 500 Index: Der S&P 500 Index verharrt nahe der Allzeithochs. In den vergangenen Monaten gab es Gründe zu korrigieren aber auch einen guten Grund stabil zu bleiben. Dieser Grund waren Erwartungen an steigende Gewinne per Q4 2019. Erstmals seit Q4 2018 wird nun voraussichtlich ein Wachstum und kein Rückgang erzielt.

Erstmals wieder Gewinnwachstum

Wir haben bereits zum Start der Quartalssaison darüber berichtet, dass eine gute Chance dafür besteht, dass das Gewinnwachstum aller S&P 500 Unternehmen, per Q4 2019, erstmals seit einem Jahr wieder positiv ausfallen könnte. Auch wenn der Index bereits überbewertet ist, so berechtigen die aktuellen Ergebnisse zumindest kurzfristig stabile Kurse. Per letzten Freitag hatten 388 oder 77,6 % aller SP500 Unternehmen ihre Ergebnisse vorgelegt.

Und auch wenn die Beat-Rate (Anteil der Unternehmen, die die Prognosen übertroffen hatten) bei den Gewinnen unterdurchschnittlich (Fünf Jahre) ausfällt, so reichte es dennoch, um das gesamte, zusammengefasste Gewinnwachstum aller Unternehmen, Stand Freitag, auf + 0,8 % zu hieven. Es ist also wahrscheinlich, dass es seit Q4 2018, das erste positive Gewinnwachstum auf Quartalsbasis geben wird.

Quelle:FactSet

Voraussichtlich weiter fallende Prognosen

Dennoch, wir sollten bedenken, dass diese Ergebnisse nachlaufend sind. Wie bereits in dem Artikel „Dow Jones, S&P 500: Coronavirus belastet Prognosen für Q12020“ dargelegt, fallen die Prognosen für das erste Quartal kontinuierlich weiter. Lag die Schätzung vor zwei Wochen noch bei 2,1 %, beträgt sie aktuell bereits 1,1 %. Apple reihte sich bekanntlich in dieser Woche ein, zumindest was die Umsatzprognosen angeht.

FactSet wertete einige Berichte in dieser Hinsicht aus. Von 138 Unternehmen, die den Coronavirus als ein Gewinnrisiko einschätzten, hatten 25 % bereits ihre Prognosen in einer bestimmten Weise angepasst, 34 % fanden es zu früh, um die Auswirkungen zu quantifizieren. Dies impliziert, dass es noch einiges an Nachzüglern bei den Anpassungen geben wird, wie FactSet vermutet.

S&P 500 Index Chartanalyse

Schauen wir auf die Charttechnik, so wird zumindest sichtbar, dass der Aufwärtstrend noch voll intakt ist. Sowohl auf langfristiger als auch auf mittelfristiger Basis. Der Kurs befindet sich allerdings erneut sehr nahe der oberen, mittelfristigen Trendkanallinie, sodass eine Korrektur eventuell nicht mehr lange auf sich warten lassen wird.

Nach dem fulminanten Anstieg der letzten Wochen, dürften Anleger sich bei den hohen Ständen eventuell vorerst zurück halten und auf einen stärkeren Dip warten. Eventuell in Richtung der unteren Trendkanallinie. Konjunkturdaten, die die Auswirkungen des Coronavirus anzeigen, sowie Prognosen der Unternehmen, könnten diese Korrektur in den kommenden Wochen anschieben.

S&P 500 Index Chart auf Tagebasis

Quelle: IG

