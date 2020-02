EUR/USD Kurs erreicht Drei-Jahre-Tief

EUR/USD Kurs: Der EUR/USD Kurs erreichte in diesen Tagen ein 3-Jahre-Tief. Auch die deutschen BIP-Daten, die heute veröffentlicht wurden, konnten kaum unterstützend sein.

DE BIP stagniert

Das deutsche BIP Wachstum ist im Vergleich zum Vorquartal bei 0,0 % stagnierend. Gegenüber dem Vorjahr ergab das Wachstum 0,3 %, was leicht über den Erwartungen von 0,2 % lag. Bei dem Quartalsvergleich wurden die Erwartungen von 0,1 % Anstieg allerdings verfehlt. Im Vorquartal (Q3 2019) ist die deutsche Wirtschaft revidiert um 0,2 % QoQ gestiegen. Auf Jahresbasis fiel das Wachstum mit 0,4 % aus.

Deutschland BIP Wachstum QoQ und YoY

Quelle: DailyFX Research, Statistisches Bundesamt

BIP Daten vorerst eingepreist

Gemäß der Reaktion an den Märkten, haben Marktteilnehmer die Daten geringfügig besser aufgenommen. Zumindest im DAX. Der EURUSD Kurs kann sich auf Basis der Daten kaum vom Fleck bewegen. Da er jedoch auch zuvor deutlich eingebrochen war, scheint eine kurzfristige Erholung einzusetzen. Schauen wir auf den Chart, dann wird ersichtlich, dass der EUR/USD Kurs ein Drei-Jahre-Tief erreicht hat.

Projizieren wir z.B. die untere Trendlinie des aktuellen Down-Trends nach vorne, dann besteht durchaus weiteres Downside-Potential bis zu dieser Linie. Ebenfalls fällt im Wochenchart auf, dass das Up-Gap aus dem Jahr 2017 erst bei 1,0723 geschlossen wäre. Dies würde mit der genannten Trendlinie zusammenfallen. Allerdings steht der Kurs aktuell an einem horizontal wichtigen Unterstützungsbereich, siehe Chart unten. Sofern der Euro Dollar jetzt darüber bleibt, könnte das GAP vorerst ungeschlossen bleiben.

EUR/USD Kurs auf Wochenbasis

Quelle: IG

