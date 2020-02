SARS vs. Coronavirus: Warum der Coronavirus einen größeren Effekt auf die Weltwirtschaft haben wird

Bei einem Vergleich der Auswirkungen von SARS in 2003 und dem Coronavirus 2020 fällt auf, dass die gegenwärtige Epidemie einen größeren negativen Effekt auf die Weltwirtschaft ausübt und das liegt an der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas in den vergangenen 13 Jahren: 

Im Jahr 2003 als der SARS-Virus ausbrach war die chinesische Wirtschaft in einer Hochphase. Heute allerdings ist die chinesische Volkswirtschaft schwach und schockanfällig. 

Das Wachstum in China wird heute von anderen Treibern ernährt. In 2003 trieben Investitionen das Wachstum, die relativ Immun gegen das Virus sind. Heute allerdings sind Konsum und Dienstleistungen die wichtigsten Wirtschaftsmotoren. Diese sind logischerweise viel empfindlicher bei einem Virus-Ausbruch. 

China war darüber hinaus in 2003 im Vergleich zu 2020 ein relativ immobiles Land. Im Jahr 2002 machten rund 17 Millionen Chinesen Urlaub im Ausland. 2018 waren es schon über 160 Millionen Reisen. Die Reiseaktivität von Chinesen hat sich signifikant erhöht und macht damit den chinesischen Tourismusmarkt zu einem wichtigen Absatzmarkt für viele global Player macht.

Die Rolle Chinas in der Weltwirtschaft hat sich völlig verändert. China ist heute die zweit wichtigste Volkswirtschaft der Welt. Allein im vergangenen Jahr betrug der Anteil Chinas an der Weltwirtschaft 16 %. Im Jahr 2002 lag der Anteil noch bei 4 %. Allein dies verdeutlicht, dass der Ausbruch eines Virus in China heutzutage einen viel größeren Effekt auf die Weltwirtschaft haben wird, als beim SARS-Ausbruch. 

Man sollte jedoch die Kirche im Dorf lassen. Zwar ist mit einer Konjunkturdelle in Q1 und kleinen Korrekturen im ersten Halbjahr zu rechnen, aber charttechnisch bleiben die Aktienmärkte in einem Niedrigzinsumfeld und in intakten Aufwärtstrends.

DAX Tageschart

Quelle: IG