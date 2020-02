EUR/GBP Prognose: Handelsspanne bleibt im Fokus

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert den EURGBP auf 0,8425 GBP taxiert. Damit liegt das britische Pfund heute rund 0,25 Prozent tiefer als am Vortag. Charttechnisch befindet sich der EURGBP in einer engen Handelspanne mit einer gegenwärtigen Abwärtstendenz.

Wichtige Gesprächspunkte:

61,80-%-Retracement bildet Unterstützungsbereich

RSI bestärkt Abwärtstendenz

Abwärtstrend nichtig ab 0,85 GBP

Das Pfund tendiert seit Ende 2019 in einer engen Handelspanne, wobei der Bereich um die 0,8399 GBP als der temporäre Unterstützungsbereich und die Zone bei 0,8595 GBP als vorrübergehender Widerstand angesehen werden kann.

Aktuell sieht es danach aus, das der neuerliche Abwärtstrend fortgesetzt wird. Zurzeit wird das 50-%-Retracement bei 0,8436 GBP attackiert. Eine Preisgabe auf Schlusskursbasis, dürfte den Abwärtstrend bestärken und einen Angriff auf den Unterstüzungsbereich am 61,80-%-Fibonacci-Retracement bei 0,8399 GBP provozieren.

Ein nachhaltiger bärischer Ausbruch aus der oben genannten Handelspanne könnte zu einem Test der Zone um die 0,82 GBP ~ 0,81 GBP führen. Dafür muss jedoch auch die Abwärtstrendlinie von Oktober 2019 bei 0,8367 GBP gerissen werden.

Auf Basis der oben beschrieben Handelsspanne, kann zusätzlich ein Kursziel an der Unterseite bestimmt werden, welches genau auf den Bereich 0,82 GBP ~ 0,81 GBP fällt.

Empfohlen von Salah-Eddine Bouhmidi

Darüber hinaus bestätigt auch der RSI die aktuelle Abwärtstendenz. Der Oszillator bewegt sich unterhalb der Grenzschwelle bei 48,5. Bereits zu Beginn der Woche, scheiterte der RSI an der genannten Marke und brachte weitere bärische Signale in den Markt.

Das bullische Kursziel wird erst aktiviert, wenn der Bereich um die 0,85 GBP nachhaltig überwunden werden kann. Hier fallen zum einen das 23,60-%-Retracement und die 100-Tage-Linie bei 0,8520 GBP zusammen. Hiernach kann die Welle C im Bereich der 0,87 GBP vorerst das Ende der Aufwärtsbewegung markieren.

EUR/GBP Chart (Täglich)

Quelle: IG

EUR/GBP MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.