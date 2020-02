BTC/USD Prognose: Kursziel erreicht – Erste Gewinnmitnahmen folgen

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - Der Broker IG taxiert zur Stunde den BTC/USD auf 9838 US-Dollar. Damit liegt der Bitcoin am Mittag rund 2,5 Prozent tiefer. Nachdem erreichen unseres Kursziels folgten erste Gewinnmitnahmen, die den Bitcoin nun wieder unter der psychologischen Marke von 10.000 USD drücken.

Wichtige Gesprächspunkte:

Kursziel erreicht

Kurzfristig erhöht sich der Abwärtsdruck

Übergeordnet bleibt der Aufwärtstrend intakt

Kursziel auf Basis der Flaggenformation erreicht

In den vergangenen Wochen habe ich auf die bullische Flaggenformation im BTCUSD aufmerksam gemacht. Auf Basis der Formation habe ich ein Kursziel an der Oberseite bei 10160 USD ausgemacht. Nachdem Ausbruch aus der Flagge am 26 Januar setzen weitere bullische Impulse ein, die am Wochenende schließlich zum Erreichen des Kursziels geführt haben. Das Tageshoch lag gestern sogar bei 10187 USD und übertraf sogar unser Kursziel leicht.

Abwärtsdruck nimmt kurzfristig zu

Nachdem Erreichen des Kursziels folgten rasch erste Gewinnmitnahmen. Bisher konnten die Mitnahmen in Grenzen gehalten werden. Das 78,60-%-Fibonacci-Retracement bei 9642 US-Dollar konnte bisher verteidigt werden.

Sollte es zu einem Bruch mit dem kurzfristigen Unterstützungsbereich kommen, drohen weitere Verluste. Mit einer beschleunigten Abwärtsbewegung kann gerechnet werden, wenn der 13-Tage-EMA bei 9564 USD preisgeben wird.

An der Unterseite unterstützen ferner das 61,80-%-Retracement bei 8975 USD sowie der Ausbruchsbereich aus der Flagge bei 8830 USD den Aufwärtstrend.

Allerdings bliebt übergeordnet der Aufwärtstrend intakt. Der RSI verteidigt sein Aufwärtstrend und hat einen großen Abstand zur Grenzschwelle bei 48,5 aufgebaut. Sowohl kurzfristige Glättungslinien wie der 13-Tage-EMA aber auch längerfristige, wie die 200-Tage-Linie setzen ebenfalls ihren Aufwärtstrend fort.

BTC/USD Chart (Täglich)

Quelle: Created with Tradinview

