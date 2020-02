Dow Jones, S&P 500: Coronavirus belastet Prognosen für Q12020

Dow Jones: Der Dow Jones sowie der S&P 500 Index erreichten in dieser Woche neue Allzeithochs. Ein positiver Verlauf bei den Quartalsberichten sowie News hinsichtlich chinesischer Stützungsmaßnahmen halten Anleger auf Trab, doch die Prognosen für das erste Quartal 2020 wurden bereits nach unten korrigiert.

Aktuelle Saison übertrifft Erwartungen

Die aktuelle Quartalssaison verläuft bisher über den Erwartungen der Analysten. Per 4. Februar hatten 266 SP500 Unternehmen berichtet, wovon über 70 % bei den Gewinnen die Erwartungen übertreffen konnten. Dennoch, im historischen Vergleich liegt die Beat-Rate bei den Gewinnen immer noch unter dem Fünf-Jahre-Durchschnitt. Anders bei den Umsätzen. Hier war die Anzahl der Unternehmen, die die Erwartungen übertroffen haben, überdurchschnittlich hoch.

Für das Gesamtwachstum der Gewinne im vierten Quartal erwarten nun Analysten zumindest ein geringeres Minus von 0,2 % und ein Umsatzwachstum von 4,2 %. Zu Beginn der Saison lag die Schätzung für das Gewinnwachstum bei einem Minus von über 2 %. Per vergangene Woche lag die Schätzung bei – 0,3 %.

Quelle: DailyFX Research, Zacks Research

Schätzungen für das erste Quartal nach unten revidiert

Was jedoch auffällt ist die Tatsache, dass die Schätzungen für das erste Quartal nun so langsam nach unten revidiert werden und hauptsächlicher Grund dafür ist der Coronavirus. Wie in der Tabelle oben sichtbar, hatten Analysten per letzte Woche noch für das erste Quartal 2020 mit einem Gewinnwachstum von 2,1 % gerechnet und ein Umsatz von 4,8 % erwartet.

In dieser Woche ist die Schätzung bereits beim Gewinn auf 1,7 % gefallen. Dabei wurden laut Zacks Research die aktuellen Prognosen der Unternehmen berücksichtigt. Und dies könnte erst der Anfang sein, wie das Research-Portal berichtet. Aktuell geben Konjunkturdaten noch keinen Anlass dazu, über zu reagieren. Die Non Farm Payrolls werden heute einen ersten Anhaltspunkt dazu geben, ob die US Konjunktur weiterhin auf solidem Fundament steht.

Dow Jones auf charttechnischer Basis

Quelle: IG

