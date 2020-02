US Dollar Analyse: Non Farm Payrolls Ausblick

US Dollar Analyse: Der US Dollar Index gewinnt gegen die Majors-Währungen zuletzt an Wert. Gegen Schwellenländerwährungen gibt er allerdings aufgrund der Maßnahmen der chinesischen Regierung nach. Fragt sich nur wie lange. Die Non Farm Payrolls dürften in dem aktuellen Umfeld den US Dollar weiter auf die Sprünge helfen.

Non Farm Payrolls noch im Expansionstrend

Die untere Grafik zeigt das absolute Volumen der neu geschaffenen Stellen in den USA seit 1940. Was direkt auffällt ist die Tatsache, dass ein Anstieg bei der Stellenschaffung, der zirka zehn Jahre lang andauert, keine Seltenheit ist. Insbesondere nach einem Abschwung, wie wir ihn in 2008 gesehen haben, dürfte der aktuelle, langfristige Anstieg nicht ungewöhnlich sein.

Quelle: DailyFX

Erwartungen sind nicht hoch gesteckt

Schauen wir uns das monatliche Volumen der neugeschaffenen Stellen im Jahr 2019 grafisch an und unterlegen diese mit einem 12-Monate sowie einem 6-Monate-Durchschnitt (gepunktete Linien), dann wird sichtbar, dass zumindest der Dezember-Wert unterhalb der beiden Durchschnitte notierte. Ein Ausreisser nach unten gilt noch als kein nachhaltige negatives Signal.

Zwei oder gar drei Werte unter den beiden Durchschnitten, sollten also für mehr Impulse sorgen. Darüber hinaus sollten sicherlich auch Erwartungen mit berücksichtigt werden und diese sind für den Monat Januar nicht besonders hoch gesteckt. Man erwartet einen Anstieg von 160 Tsd. Stellen. Dies wäre immer noch leicht unterhalb des 6-Monate-Durchschnitts und womöglich nicht der Weltuntergang.

Ein deutlich tieferer Wert könnte jedoch auch einen etwas stärkeren negativen Impuls für den US Dollar nach sich ziehen. Erholt sich die Stellenschaffung jedoch über die beiden Durchschnitte zurück, könnte dies den aktuellen US Dollar Trend nochmals anschieben. Zu beachten ist allerdings auch, dass der durchschnittliche Zuwachs in den letzten Jahren immer weiter abgenommen hat.

Quelle: DailyFX Research, LBS

Fazit US Dollar Analyse vor den Non Farm Payrolls

Wir haben in unserer letzten US Dollar Prognose angedeutet, dass die Karten nun eventuell neu gemischt wurden, was so viel bedeutet, dass der US Dollar Kursverfall der letzten Monate vorerst eventuell zum Ende gekommen ist und dass die konjunkturelle Divergenz erneut in den Vordergrund zu rücken scheint. Mit den negativen Auswirkungen des Coronavirus dürfte diese Annahme nochmals bekräftigt werden.

Auch wenn die FED gewillt ist in Kürze die Zinsen zu senken, so dürften die übrigen Länder viel eher in Mitleidenschaft gezogen werden, was sich bereits jetzt eventuell zeigt. Insbesondere Währungen mit Niedrigzinsniveau, wie der Euro, geben aktuell stark nach. Die Risk-On Phase, die wir aktuell erleben, hilft den übrigen Währungen etwas, doch sie steht auf wackeligen Füssen, was das erste Halbjahr 2020 angeht.

Für die NFPS und die übrigen US Arbeitsmarkdaten gilt somit aus unserer Sicht: Wenn diese besser als erwartet ausfallen, könnte das den US Dollar Anstieg beschleunigen, wenn sie schlechter ausfallen nur kurzfristig belasten. Das asymetrische Risiko-Verhältnis. Der EUR/USD könnte im ersten Fall deutliche Einbußen erleiden, steht er aktuell ein erneutes Mal vor der wichtigen Kurszone bei 1.10 USD je Euro.

US Dollar Analyse charttechnisch

