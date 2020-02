GBP/USD Analyse: Pfund bricht vor Johnson-Rede ein

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert zur Stunde den GBPUSD auf 1,3062 US-Dollar. Damit liegt das britische Pfund rund 1 Prozent tiefer als am Sonntagabend. Das Pfund scheint nicht so glücklich mit der Unabhängigkeit zu sein. Die Unsicherheiten sind nach dem Austritt nicht vom Tisch. Ganz im Gegenteil fangen nun harte Verhandlungsphasen an, in denen beide Parteien stärker versuchen zu zeigen.

Wichtige Gesprächspunkte:

Pfund startet mit herben Verlusten gegenüber USD

Johnson und Barnier werde n heute ihre Verhandlungsrahmen darlegen.

GBP scheitert an Widerstandsbereich

Bärische Tendenz steigt unter 1,30 USD

Pfund fällt vor den Reden von Johnson und Barnier

Das Pfund hat schwächer geöffnet, da Nachrichten darauf hindeuten, dass Premierminister Johnson in seiner ersten Rede nach dem Austritt seine roten Linien für die Handelsverhandlungen darlegen wird.

Es wird erwartet das Johnson hart bleibt und sich nicht an EU-Regeln annähert. Er könnte auch klar machen, dass er auch bereit ist, am Ende des Jahres - koste was es wolle – auch ohne Abkommen zu gehen.

Heute Nachmittag wird auch EU-Verhandlungsführer Barnierden Entwurf des Verhandlungsmandats vorlegen. Berichten zufolge wird von ihm erwartet, dass er davor warnt, dass ein Quoten- und Zollfreihandelsabkommen unwahrscheinlich ist, wenn es keine Angleichung an die EU-Standards gibt.

Bärische Tendenz gewinnt an Fahrt

Der Widerstandsbereich zwischen 1,3200 USD -1,3225 USDkonnte erneut nicht überwunden werden. Damit behalten die Bären das Zepter in der Hand und könnten im weiteren Verlauf auch die 1,30 USD stürzen. Dafür muss allerdings zügig die Pivotunterstützung bei 1,3095 USD preisgegeben werden.

Charttechnisch ist zu erkennen, dass die gegenwärtige Keilformation nicht durchbrochen werden kann. Die deutet aktuell auf eine Bullen-Schwäche und dürfte kurzfristig von den Bären ausgenutzt werden.

Eine Erholung über 1,3225-1,3285 USD negiert allerdings diese schwachen kurzfristigen Aussichten und deutet darauf hin, dass wir tatsächlich den Widerstandsbereich Bereich bei 1,34001/,3500 USDanpeilen könnten.Bevor wir schließlich in Richtung des wichtigen langfristigen Widerstands von 1,40-1,45 USD gehen.

GBP/USD Chart (Täglich)

Quelle: IG