GBP/USD Analyse: Britische Notenbank überrascht den Devisenmarkt

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert den GBPUSD auf 1,3090 US-Dollar. Damit liegt das Pfund rund ein halben Prozentpunkt höher als am Vortag. Charttechnisch bleibt das Devisenpaar in der seit Dezember aktivierten Keilformation.

Wichtige Gesprächspunkte:

BOE belässt Leitzins bei 0,75%

Britisches Pfund wertet nach Notenbanksitzung auf

Charttechnisch wird die 200-Tage-Linie getestet

Bank of England überrascht mit unverändertem Leitzinssatz

Mit Spannung haben Devisenhändler die Notenbanksitzung der BOE verfolgt. Dabei überraschte die Notenbank die Marktteilnehmer. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit für eine Senkung des Leitzinssatzes in den vergangenen Wochen auf bis zu 50 % gestiegen führte jedoch zu keiner Maßnahme der BOE.

Die trotz schlechte wirtschaftliche Ausgangslage und Projektion versucht die BOE mit ihrer geldpolitischen Munition sparsam umzugehen. Man verschafft sich mit der aktuellen Haltung Zeit und in Anbetracht dessen, dass die FED gestern auch nicht an der Zinsschraube gedreht hat – könnte die Verzögerungstaktik der BOE eine kluges Spiel mit der Zeit.

AUD/USD BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -2% -2% -2% Wöchentlich 33% -20% 16%

Leitzinssatzentwicklung der BOE

GBPUSD testet 200-Tage-Linie

Charttechnisch bestätigt das Devisenpaar die Verteidigung der Unterseite der Keilformation und testet im Augenblick die 200-Tage-Linie. Gelingt eine nachhaltige Überwindung der Glättungslinie bei 1,3079 USD, dürften weitere Aufwärtsimpulse in Gang gesetzt werden.

Allerdings ist kurzfristig das Aufwärtspotenzial begrenzt. Bei 1,3153 USD formiert das 23,60-%-Fibonacci-Retracement einen temporären Widerstand. Solange das 38,20-%-Retracement bei 1,2927 USD nachhaltig verteidigt werden kann, bleibt die Abwärtsgefahr klein.

Kurzfristig dürfte der GBPUSD in einer Seitwärtsbewegung zwischen 1,3150 USD und 1,2961 USD tendieren.

GBP/USD Chart (Täglich)

Quelle: IG