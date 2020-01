Kupfer & Co.: Industriemetallpreise fallen wie Steine

Kupfer Analyse: Der Kupferpreis ist in den letzten zwei Wochen um mehr als 10 % eingebrochen. Verluste sind durch die gesamten Industriemetall-Preise zu verzeichnen. Doch der US Aktienmarkt versucht sich an einem Rebound. So etwas nennt man dann Realitätsverlust.

Industriemetalle senden ein klares Verkaufssignal aus

Kupfer, Eisenerz, Aluminium, Blei, Zink, selbst Silber und Palladium fallen. Industriemetalle senden ein starkes negatives Signal aus und was machen die hiesigen Aktienmärkte? Versuchen sich an einem BTFD Rebound. Dass dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit den Erwartungen an positive Quartalsberichte geschuldet ist, wird übersehen. Sind diese vom Tisch, dürfte es weiter abwärts gehen.

Die FED, die heute über die Zinsen entscheiden wird, könnte mit dovishen Aussagen dagegen steuern, doch wenn Alle zum Ausgang rennen, wird das eventuell vorerst nicht ausreichen. Berichten zufolge wird China aufgrund des Coronavirus im ersten Quartal 2020 ein BIP-Wachstum von lediglich 5 % erzielen können. Dass sich diese Schwäche auch auf die übrigen Länder ausweiten wird, ist naheliegend und wir haben bereits in der jüngsten Vergangenheit gesehen, dass Chinas Wirtschaft einen ordentlichen Beitrag zum globalen Wachstum hat. Wie wir in dem DAX- Update von heute Morgen bereits angedeutet haben, wird die aktuelle Lage womöglich unterschätzt und der aktuelle Rebound dürfte kaum Lange Beine haben.

Kupferpreis auf Tagesbasis

Quelle: IG

