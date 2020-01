Bitcoin: Wichtiges Etappenziel im Januar überwunden

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - Der Broker IG taxiert zur Stunde den BTCUSD auf 8978 US-Dollar. Damit liegt der Bitcoin rund 1 Prozent höher als am Vortag. Charttechnisch dürfte der Monat Januar als ein Sieg für die Bullen gewertet werden.

Wichtige Unterstützungsbereiche konnten zurückgewonnen und gar verteidigt werden. Aus charttechnischer Perspektive bleibt der Bitcoin tendenziell bullisch, aber die Zeit tickt und erste charttechnische Indikationen neigen zur Schwäche.

61,80-%-Fibonacci-Retracement ein Dreh und Angelpunkt

Auf Wochenbasis bildet das 61,80-%-Retracement bei 7855 USD mittelfristig einen bedeutenden Unterstützungsbereich. Bereits im vergangenen November büßte der BTCUSD nach der Preisgabe des genannten Retracement in der Spitze bis zu 12 % ein. Die nachhaltige Rückeroberung jetzt im Januar, führte zu einem Kursplus von rund 10 Prozent. Der genannte Unterstützungsbereich kann durchaus als ein Dreh- und Angelpunkt gesehen werden. Notierungen unterhalb der genannten Marke dürfte die Stimmung kippen und den Druck erhöhen.

Relative-Stärke-Index dreht nochmal auf

Auf Basis der relativen Stärke konnte sich der Bitcoin seit seiner Korrektur im spät Herbst des vergangenen Jahres nur mühsam erholen. Der RSI konnte erst in den ersten Wochen des neuen Jahres sich klarer von der Grenzschwelle bei 48,5 distanzieren und schob somit auch den Kurs weiter an. Solange die Grenzschwelle verteidigt werden kann, dürfte der aktuelle Aufwärtstrend nicht in Gefahr geraten.

Nächstes Bollwerk liegt bei 10.000 USD

Bei einer Fortsetzung des Aufwärtstrends dürfte das nächste Kursbollwerk bei rund 10.000 USD liegen. Hierfür muss allerdings zunächst die 40-Wochen-Linie bei 8859 USD auf Wochenschlusskursbasis überwunden werden. Im Bereich um die 10.000 US-Dollar fallen das 50-%-Retracement und ein wichtiger horizontale Widerstandsbereich zusammen und verstärken die Intensität des Widerstands. Im vergangenen Jahr konnte nach Überwindung des Bollwerks binnen einer Woche ein Jahreshoch bei 13852 USD ausgebildet werden. Notierungen oberhalb des Widerstandsbereichs können daher kurzfristig das Momentum beschleunigen und das Hoch von 2020 anpeilen.

BTCUSD Chart (Wöchentlich)

