Bitcoin: Bullen werden auf die Probe gestellt

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - Der Broker IG taxiert am Nachmittag den BTCUSD auf 8341 US-Dollar. Damit liegt der Bitcoin rund 3,8 Prozent tiefer als am Vortag. Die jüngsten Kursgewinne sind aus charttechnischer Perspektive bedroht. Der aktuelle Unterstüzungsbereich bei 8300 USD muss verteidigt werden, um Schlimmeres zu verhindern.

Gesprächspunkte:

Wichtiger Unterstützungsbereich unter Beschuss

RSI testet Grenzschwelle

200-Tage-Linie verteidigt Aufwärtstendenz

Bitcoin BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -7% 0% -6% Wöchentlich -5% -5% -5%

Pivot-Unterstützungen gerissen

Unmittelbar nach dem Erreichen unseres Kursziels bei 9110 US-Dollar starte eine bärische Gegenbewegung die bis dato anhält. Charttechnisch testet der Bitcoin eine bedeutende kurzfristige Unterstützungszone im Bereich der 8300 USD. Das bärische Momentum zieht an. In den vergangen 72 Stunden rasselte der BTCUSD durch alle kurzfristigen Pivot Unterstützungen (8558 USD, 8457 USD und 8341 USD).

Aktuell scheint der Bitcoin an der dritten Pivotunterstützung bei 8341 USD leicht halt zu finden. Gelingt es ihm den Support zu verteidigen, dürfte eine kleine Erholung in Richtung 8500 USD in Gang gesetzt werden. Eine Preisgabe allerdings dürfte den Abwärtstrend beschleunigen. Denn zwischen 8300 USD und 8000 USD liegen keine nennenswerten Auffangbereich für den BTC.

RSI am Dreh- und Angelpunkt

Seit Anfang des Jahres befindet sich der RSI in einer bullischen Zone. Die Grenzschwelle bei 48,5 konnte bisher verteidigt werden und damit auch den Aufwärtstrend aufrecht halten. Doch nun kommt der RSI der Grenzschwelle gefährlich nah. Sollte die 48,5er-Marke gerissen werden, dürften weitere Verkaufsimpulse aktiviert werden. Allein die aufsteigende 200-Tage-Linie verdeutlich übergeordnet einen weiterhin intakten Aufwärtstrend.

BTC/USD Chart (6H)

Quelle: IG

Weitere Artikel die Sie zum Kryptowährungsmarkt interessieren könnten: