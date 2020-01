EUR/USD Prognose: Hammer im Unterstützungsbereich gesichtet

🇺🇸 USD MBA Hypothekenanträge (JAN 17), Aktuell: -1.2% Erwartet: N/A Vorher: 30.2% https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2020-01-22

#Dax Rebound started just below the support mentioned 👇 https://t.co/ZcvQtAJ0PS

#DAX: The #Bouhmidi-Bands indicated weeks ago that we will push for new #alltimehigh - Check the daily update for #DAX #Forex #Commodities https://t.co/EjdGX5rh4M @DavidIusow @CHenke_IG @IGDeutschland https://t.co/XPwfXtKTJj

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 97,34 %, während S&P 500 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 75,49 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/7t1DOZ646c

In Kürze:🇺🇸 USD MBA Hypothekenanträge (JAN 17) um 12:00 GMT (15min), Aktuell: N/A Erwartet: N/A Vorher: 30.2% https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2020-01-22

Rohstoffe Update: Gemäß 11:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Silber: 0,26 % Gold: -0,02 % WTI Öl: -0,61 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/om4KIwTRhh

Forex Update: Gemäß 11:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇬🇧GBP: 0,22 % 🇨🇦CAD: 0,04 % 🇪🇺EUR: 0,03 % 🇳🇿NZD: -0,02 % 🇯🇵JPY: -0,08 % 🇨🇭CHF: -0,29 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/rZTgSRdKAG

#DAX Gap closed

Indizes Update: Gemäß 11:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Dow Jones: 0,36 % S&P 500: 0,32 % Dax 30: 0,04 % CAC 40: -0,00 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/KS0rwMwrGk