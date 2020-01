USD/CAD Kurs Analyse vor dem BoC Zinsentscheid

USD/CAD Kurs: der kanadische Dollar konnte zuletzt gegen den Greenback deutlich an Wert gewinnen. Grund dafür ist die Abwertung des US Dollars gegen mehrere Währungen sowie ein steigenden Ölpreis.

USD/CAD Kurs drehte am Support

In unserer Analyse vom 2.Januar, „USD/CAD: Starker Support könnte Kursverfall bremsen“, haben wir auf den starken Abwärtstrend im Loonie hingewiesen, gleichzeitig jedoch auch angedeutet, dass dieser Trend fürs erste ausgereizt scheint und an einem wichtigen technischen Support angekommen ist.

Ein Angriff der US-Dollar Bullen wäre an dieser Stelle sehr wahrscheinlich.Seit dem ist der USD/CAD Kurs wieder um 0,9 % gestiegen. Dabei wurde die wichtige Widerstandszone bei 1,3050 CAD je USD bereits auf Tageschlusskursbasis überschritten.

USD/CAD Analyse auf charttechnischer Basis

Aufwertung des Loonie vorbei?

Zuletzt hatte der Loonie gegen den Greenback deutlich aufgewertet, weil zum einen Zinsschritte ausgepreist wurden, der Ölpreis zu Stabilität neigte sowie die kanadischen Konjunkturdaten besser als erwartet performten. Einiges hat sich seitdem verändert. Daten sind etwas schlechter ausgefallen als erwartet (siehe BIP per Q3), der Ölpreis ist wieder gefallen.

Auch wenn es dennoch mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen zu starken Grund für die Bank of Canada gibt, die Zinsen in naher Zukunft zu senken, steigen zumindest Erwartungen daran, dass ein vorsichtiger Zinsschritt der Bank of Canada in den kommenden Monaten nicht ausgeschlossen werden sollte. Ein Signal in diese Richtung könnte die Bank of Canada im Rahmen des Zinsentscheids in dieser Woche geben.

Da die BoC ihre Entscheidung in der Regel basierend auf den aktuelle Daten trifft, dürften die Prognose für das Wirtschaftswachstum im großen Interesse der Marktteilnehmer stehen. Wird die Prognose nach unten revidiert, könnte es die Wahrscheinlichkeit einer vorsichtigen Zinssenkung erhöhen und damit den USD/CAD Kurs weiter stabilisieren.

Kanadischen BIP Wachstum auf Quartalsbasis

