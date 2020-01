Schweizer Franken: Der sichere Hafen ist attraktiv – auch in 2020?

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Charttechnisch scheint die Aufwertungsserie aktuell noch nicht abzureißen. Der USD/CHF hat unser Kursziel bei 0,97 USD bereits erreicht und setzt sein Abwärtstrend fort. Nun steht die Unterseite der seit Juni anhaltenden Handelspanne unter Druck. Ein Bruch dürfte weitere Verkaufsimpulse nach sich ziehen.

Im längerfristigen Chartbild auf Wochenbasis ist zu erkennen, dass der AUDUSD seit Juni 2019 in einer engen Handelsspanne festsitzt und bisher keine Chance hatte auszubrechen. Bei Rückeroberung der 0,69 USD kann mit weiteren Kaufsignalen gerechnet werden.

Der Schweizer Franken – Das Gold unter den Devisen

Steigende geopolitische Risiken in den letzten Monaten, zuletzt aufgrund des Konflikts im Nahen Osten, haben die Sensibilität gegenüber dem Schweizer Frankenerhöht. Obwohl die Triebkräfte der jüngsten Performance nicht ganz klar sind, glauben ich, dass der Anstieg der geopolitischen Spannungen die Nachfrage der Anleger nach dem CHF ebenso motiviert haben könnte, wie die Nachfrage nach Gold.

Die Stärke des Frankens in Zeiten geopolitischer Not ist nicht überraschend - der Franken war die am besten performende G10-Währung in der turbulenten ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, inmitten der Großen Depression und der ersten und zweiten Weltkriege.

Seine Outperformance während dieser Zeit ist weitgehend auf die enge Beziehung des Frankens zum Gold zurückzuführen, die auf einem starken historischen Fundament steht, das bis in die frühen 1900er Jahre zurückreicht.

Die Schweizer Verfassung verlangte, dass der CHF bis Mitte 1999 durch Goldreserven gedeckt sein musste, und das Land verteidigte die Parität des Frankens mit Gold bis 1936 aggressiv, bis zu diesem Zeitpunkt hatten die meisten Länder, wie die USA und Großbritannien, ihre Währungen bereits erheblich abgewertet.

Handelspanne im Fokus

Solange die geopolitischen Risiken jedoch zurückgehen, gehe ich eherdavon aus, dass der Franken im Laufe des Jahres 2020, sowohl gegenüber dem USD als auch dem EUR schwächer wird. Hierfür darf allerdings die oben erwähnte Handelspanne die seit Juni aktiv ist noch nachhaltig preisgegeben werden.

Die Unterseite der Handelspanne fällt mit dem 61,80-%-Retracement bei 0,9692 Schweizer Franken zusammen und bildet eine starke Supportzone, die aktuell unter Beschuss steht.

Gelingt keine rasche Rückeroberung dürfte der Trend vorerst weiter fortgesetzt werden. Auch bei einem Blick auf den RSI wird die bärische Situation deutlich. Der RSI setzte nach der Preisgabe der Grenzschwelle bei 48,5 den US-Dollar weiter unter Druck. Erst wenn der RSI über der 48,5 liegt kann mit stärkeren Kaufsignalen gerechnet werden.

USD/CHF Chart (Täglich)

Quelle: IG