Bitcoin Prognose: Unser Kursziel wurde erreicht und jetzt?

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - Der Broker IG taxiert zur Stunde den BTCUSD auf 8615 US-Dollar. Damit liegt der Bitcoin am Anfang der Woche rund 1 Prozent tiefer. Gestern folgte unmittelbar nach dem Erreichen unseres Kursziel bei 9110 USD ein bärisches Momentum was aktuell noch anhält.

Charttechnisch bleibt der Trend auf Basis der technischen Analyse kurzfristig bullisch. Die Anzeichen könnten sich verändern, wenn wichtige temporäre Unterstützungen preisgegeben werden.

50-%-Fibonacci-Retracement blockiert den Aufwärtsmarsch

Auf Basis der bullischen Flagge habe ich eine Bitcoin Trading-Idee in der vergangenen Woche vorgestellt. Wir haben mithilfe der bullischen Flagge ein Kursziel an der Oberseite bei 9110 USD ausgemacht.

Nachdem der BTCUSD aus der Flagge ausgebrochen ist, konnte rasch unser Kursziel am Sonntagabend europäische Zeit erreicht werden. Doch in unmittelbarerer Nähe befindet sich ein kurzfristiges Bollwerk, welches ich schon in meinen vorherigen Analysen erwähnt hatte.

Das 50-%-Fibonacci-Retracement bei 8740 USD scheint den Aufwärtsmarsch gegenwärtig zu blockieren. Das Retracement konnte gestern nur kurzfristig überwunden werden. Nach dem Erreichen des Kursziel ging es wieder gen Süden, dabei wurde auch rasch das Retracement abgegeben.

Der Trend könnte ins Stocken geraten, wenn das Retracement nicht zurückgewonnen werden kann und ferner der RSI die Grenzschwelle bei 48.5 aus den Händen gibt. Insbesondere die Grenzschwelle dürfte für weitere Impulse sorgen. Seit Anfang des Jahres konnte der RSI die Marke verteidigen und sorgte damit auch für Kaufsignale.

Bedrohlich wird es allerdings erst, wenn der Unterstützungsbereich am 61,80-%-Fibonacci-Retracement bei 7544 USD preisgegeben wird. Hiernach könnte der bärische Druck an Fahrt aufnehmen und den BTCUSD in Richtung 7000 USD drücken. Eine nachhaltige Überwindung des 50-%-Retracement hingegen könnte den Bitcoin weiter pushen und als nächstes die Marke bei 9500 USD ins Visier nehmen.

Bitcoin Chart (Täglich)

