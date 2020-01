Goldpreis Analyse: Gold ETF Zuflüsse per Dezember

Goldpreis: Im Rahmen des Iran-Konflikts hat sich der Goldpreis in Richtung der 1.600er Kurszone vorgewagt, doch überwinden konnte er sich nicht. Nachdem bekannt wurde, dass es keinen kriegerischen Konflikt gibt, fällt der Goldpreis wieder. ETF Flows per Dezember sind schwach.

Goldpreis profitiert nicht nur vom schwachen US Dollar

Fundamental betrachtet, dürften den Goldpreis weiterhin entweder ein erhöhtes Risiko oder der schwächere US Dollar stützen. Beides konnte in den letzten Wochen zum Anstieg im Preis für das gelbe Edelmetall beitragen. Kurz nachdem sich das Risiko verringert hat und der US Dollar wieder gestiegen ist, musste auch der Goldpreis wieder nachgeben. Damit ist er zunächst an einer wichtigen Widerstandszone abgeprallt. Die nächste relevante Unterstützung liegt bei zirka 1.525 USD je Feinunze.

Goldpreis Analyse auf Wochenkerzenbasis

Gold ETF Zuflüsse im Dezember gering

Gemäß dem World Gold Council sind Zuflüsse von Gold ETFs sind zudem, per Dezember, mit lediglich 0,3 % netto, gering ausgefallen. Die Jahresendrally an den Aktienmärkten gab den Investoren, trotz einem schwächeren US Dollar, keinen besonders guten Grund, um „All in“ in Gold zu gehen. Insbesondere nicht bei den bereits starken Anstiegen im Jahr 2019. Im gesamten Jahr stiegen Assets Under Management in ETFs um 13,63 %. Bewertet in US Dollar gar um 39 %.

Gold ETF Zuflüsse per Dezember

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Goldpreis in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 1650 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 1450 USD im Blick behalten.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

