Weekly EUR/USD Prognose: Leicht bullisch

EUR/USD Prognose: Die negativen Daten zur US Lohninflation konnten den Euro gegen den Greenback ein wenig auf Trab halten. Ob das reicht, ist fraglich. Der Euro dürfte mehr vom Stand des US Dollars abhängen als von sich aus an Stabilität gewinnen.

US Dollar bleibt stabil

Der US Dollar bleibt weiterhin stabil, auch wenn er im Rahmen der unter Erwartungen ausgefallenen US Lohninflation per Dezember, am Freitag, einen kurzfristigen Einbruch erlitt. Zu Beginn der Woche setzt sich die Schwäche ein wenig durch, doch der US Dollar Index notiert bereits nahe wichtiger Widerstände, bei deren Durchbruch die aktuelle Korrektur eventuell beendet werden könnte. Kann er allerdings hier abgewiesen werden, was die wahrscheinlichere Variante ist (da es das Bewegungsmuster des Index bestätigen würde), wäre das positiv für den EUR/USD Kurs. Zudem notiert der Index immer noch unterhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte und der zuletzt unterschrittenen Trendlinie.

US Dollar Index auf Tagesbasis

Quelle: TradingView

EUR/USD Fundamentale Analyse

An der Konjunkturfront sieht es nicht viel besser für den Euro aus. In dieser Woche stehen lediglich die wichtigen Daten zur Industrieproduktion sowie der Handelsbilanz an, doch beide dürften keine echten Market-Mover werden, sondern nur das bestätigen, was bereits bekannt ist. Nämlich, dass sich die Industrie ein wenig verbesserte in den letzten Monaten. Impulse könnten von Seiten des EZB Protokolls und der Rede der EZB Präsidentin am Donnerstag ausgehen. Bis dahin dürfte der US Dollar allerdings eventuell bereits die Richtung bestimmen. Von den US Daten dürften zwar ebenfalls verringerte Impulse ausgehen. Erwartungen an den Phase 1 Deal im Handelskonflikt könnten jedoch für mehr Bewegung sorgen. Sollte dieser am Mittwoch unterzeichnet werden, sowie das Iran-Konflikt-Risiko vorerst weiter abebben, könnte das den US Dollar im Laufe der Woche schwächen. Dies impliziert ein gewisses Upside-Potential für den EUR/USD.

EUR/USD Prognose charttechnisch

Der EUR/USD Kurs hätte im Rahmen einer Erholung Upside-Potential bis zunächst 1,1150 USD. Darüber könnte die 1,12 wieder als Ziel valide werden. Nach unten hin notiert das Währungspaar nun sehr nahe der unteren Erholungsbegrenzung. Langfristig ist der Abwärtstrend intakt und ein Ausbruch nach unten sollte nicht ausgeschlossen werden. Wie oben erwähnt. Beide Szenarien, weitere Erholung oder der Einbruch, werden aller Voraussicht nach von der jeweiligen US Dollar Entwicklung abhängen und diese wiederum könnte insbesondere in dieser Woche, von Seiten der Phase 1 Deal Unterzeichnung Impulse erhalten.

EUR/USD Analyse auf charttechnischer Basis

Quelle: IG

