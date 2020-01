EUR/USD Analyse: Non Farm Payrolls Ausblick

EUR/USD Analyse: Ein fester US Dollar sorgt derzeit tendenziell für schwache Gegenwährungen, so auch beim Euro. US Daten könnten diesen Trend beschleunigen, bis dahin könnte eine kleine Erholung im Euro sich etablieren.

Empfohlen von David Iusow Verbessern Sie ihr Trading mit unserem IG Kundensentiment Leitfaden anfordern

Konjunkturdaten mit gemischten Signalen

Auf der Konjunkturdaten-Seite wurden zwar einige positive Signale (EU Inflation, deutsche Industrieproduktion, EU Service-Sentiment) für die europäische und deutsche Wirtschaft verzeichnet. Doch insgesamt dürften diese Anzeichen einer leichten Verbesserung noch kein Grund sein, in Euphorie zu verfallen. Die EZB sollte an ihrem Kurs der lockeren Geldpolitik womöglich erst einmal weiter festhalten.

Wie wir in unserer wöchentlichen EUR/USD Prognose bereits erwähnt hatten, bestand zumindest für diese Woche eine bärische Tendenz, weil zum einen der geopolitische Konflikt den US Dollar als Safe-Haven favorisiert hat sowie US Daten besser ausfielen als erwartet, siehe z.B. ISM EMI für das Dienstleistungsgewerbe und die ADP Beschäftigungsdaten.

Morgen stehen die wichtigen Non-Farm Payrolls an. Nachdem überraschenden Anstieg der geschaffenen Stellen per November, werden für Dezember schwächere Daten erwartet, allerdings kein übermäßig starker Einbruch. Die letzten Daten waren überaus gut, sowohl die Arbeitslosenquote ist gefallen, als auch die durchschnittlichen Stundenlöhne sind gestiegen. Die neugeschaffenen Stellen übertrafen die Erwartungen bei Weitem mit 266 Tsd.

Non Farm Payrolls Erwartungen per Dezember 2019

Quelle: IG

Leichte Erholung bis zu den Non Farm Payrolls?

Bis zu den Non Farm Payrolls morgen könnten wir heute eventuell im EUR/USD Kurs eine leichte Erholung innerhalb des Kurbereichs zwischen 1.1128-1.1150 sehen. Vorausgesetzt der US Dollar setzt wieder zur Schwäche an. Nachdem der USA-Iran-Konflikt sich anscheinend abgeschwächt hat, könnte die US Dollar Erholung so langsam zum Ende kommen. Charttechnisch betrachtet, wurde der gleitenden 50-Tage-Durchschnitt im Euro Dollar Kurs wieder erreicht. Wird hingegen das Tagestief von gestern bei zirka 1.11014 unterschritten, könnte es weiter in Richtung der unteren Trendlinie bei 1.1075 abwärts gehen. Unterstützt würde dieser Trend allerdings durch besser als erwartete US Arbeitsmarktdaten. Siehe oben.

Empfohlen von David Iusow Laden Sie unsere Quartalsprognosen kostenlos herunter Leitfaden anfordern

EUR/USD Analyse auf charttechnischer Basis

Quelle: IG

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Käuferseite und meint das der Euro Dollar Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, unterhalb der 1,0900 US-Dollar interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb des Widerstandes bei 1,1200 US-Dollar ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.