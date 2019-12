Gold: Der Goldpreis steigt nach FED Zinsentscheid

Goldpreis: Die FED hat die Zinsen in einer Range 1,50-1,75 belassen und das Statement ein wenig zum positiven hin angepasst. Dennoch gibt der US Dollar im Anschluss nach, was größtenteils an den Aussagen des FED Präsidenten Jerome Powell liegt.

Goldpreis könnte sich stabil halten

Der US Dollar Stand ist für den Goldpreis aktuell ein wichtiger Faktor, denn die übrigen Faktoren, wie das „No-Deal“- Brexit Risiko sowie der Handelsstreit sind zuletzt etwas geringer geworden. Zudem haben Zentralbanken mit ihren Maßnahmen, zumindest teilweise, Rezessionsängste abgemildert. Dass der US Dollar in diesem Umfeld mehr Auswirkungen auf den Goldpreis hat, sollte klar sein. Doch eigentlich gab es gestern, im Rahmen des FED Zinsentscheids und des Statements nur wenig Gründe, warum der US Dollar weiter fallen sollte. Die Zinsprojektionen deuten an, dass es im Jahr 2020 weiterhin keinen Zinsschritt geben wird, zumindest unter den aktuellen Umständen. Man sollte auch berücksichtigen, dass die Projektionen auch in den letzten Monaten keinen Zinsschritt signalisierten, trotzdem sind diese gekommen.

Goldpreis Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

US Dollar im Fokus

Der US Dollar gab also trotzdem im Anschluss an den FED Zinsentscheid nach und zwar mehr aus Gründen der Aussagen, die der FED Präsident, Jerome Powell im Rahmen der Pressekonferenz von sich gab. Die Aussage, auf die Marktteilnehmer reagierten, hatte laut mehreren Analysten mit der Inflation zu tun. Jerome Powell gab zu verstehen, dass das Inflationsziel weiterhin Priorität habe. Da nun aber man nicht erwartet, dass diese sich in naher Zukunft stabil halten wird, schlussfolgert man daraus weitere Zinssenkungen in naher Zukunft. Interessant für den Goldpreis ist das Ganze deshalb, weil der US Dollar Index nun seinen aufwärts gerichteten Trend testet. Ein Ausbruch nach unten erscheint immer wahrscheinlicher. Kann dieser stattfinden, dürfte das den Goldpreis vorerst stützten.

US Dollar Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

