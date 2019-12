Silber Analyse: Den Bullen fehlt es an Elan

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert am Nachmittag den Silberpreis auf 16,62 US-Dollar. Damit liegt Silber heute rund 0,18 Prozent höher als am Vortag. Charttechnisch könnte allerdings mit dem Ausbruch aus der Handelsspanne am Freitag der Abwärtstrend fortgesetzt werden.

Bullen winken Bären durch

In der vergangenen Woche konnte der Abwärtstrend nochmals bestätigt werden, als die seit Mai aktive Aufwärtstrendlinie sowie das 50-%-Fibonacci-Retracement bei 16,98 US-Dollar preisgegeben wurden.

Beim gescheiterten Versuch die bullischen Impulse über die 17 USD zu hieven gab auch der RSI nach und konnte die Grenzschwelle bei 48.5 nicht verteidigen. Seit November kämpfte Silber um die Grenzschwelle und gab diese nun nachhaltig ab. Erst eine Rückeroberung der genannten Marke dürfte kurzfristige Erholungsversuche stützen.

Handelsspanne – Kursziel bei 16,35 USD

Allerdings bleibt auch kurzfristig die Tendenz bärisch. Den Bullen wurden durch den Ausbruch aus der Handelsspanne am Freitag, Steine in den Weg gelegt. Gelingt keine rasche Rückbewegung in den Handelspannenbereich zwischen 16,69 USD und 17,24 USD drohen weitere Verluste.

Auf Basis der Handelsspanne konnten wir ein kurzfristiges Kursziel bei 16,21 USD ermitteln. In unmittelbarer Nähe stützt das bedeutende 61,80-%-Retracement bei 16,35 USD den Silberpreis und könnte in diesem Jahr nochmal unter Beweis gestellt werden.

Silber Chart (4 Stunden)

Quelle: IG

