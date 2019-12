Goldpreis Analyse: Gold-ETF Abflüsse im November

Goldpreis Analyse: Gold ETF Investments erreichten im Oktober ein Rekord-Hoch. Im November wurden allerdings bereits Abflüsse verzeichnet. Dies korreliert positiv mit einem korrigierenden Goldpreis.

Goldpreis Analyse fundamental

Der Goldpreis hat im Rahmen eines Risk-On Sentiments keinen guten Grund weiter zu steigen. Dies könnte sich spätestens dann ändern, wenn Aktienmärkte ihre Jahresendrally vorzeitig beenden. Der DAX bleibt weiterhin in seiner Korrektur gefangen und insbesondere heute steuert er die untere Trendkanallinie von oben an. Setzt sich das Risk-Off Sentiment in den nächsten Tagen durch, könnte der Goldpreis dadurch leicht profitieren. Ob er die letzten Hochs ansteuern kann, bleibt dennoch fraglich.

Wir haben bereits in mehreren anderen Artikeln, wie etwa „Goldpreis Analyse: 2 Gründe für weitere Kursverluste“ dargelegt, dass ein starkes Ansteigen von mehreren Faktoren, wie etwa einem fallenden US Dollar abhängen müsste. Die fundamentale Nachfrage hat sich im dritten Quartal zudem deutlich eingetrübt und nur Gold ETF Investment-Zuflüsse erreichten einen neuen Rekordwert.

Empfohlen von David Iusow Lernen Sie die Elliott-Wellen-Theorie in der technischen Analyse kennen. Leitfaden anfordern

Gold ETF Flows und Goldpreis

Quelle: DailyFX, gold.org

Gold ETF Investments gehen im November zurück

Aber auch diese haben sich im November von ihrem Hoch wegbewegt. Insgesamt wurde, laut gold.org, weltweit netto ein Abfluss von 0,9 % MoM verzeichnet. Abflüsse aus Nordamerika betrugen 1,1 %, in der EU wurden 0,9 % an Desinvestitionen verzeichnet und in Asien stand gar ein Abfluss von 3,1 % zu Buche. Dies bestätigt unsere immer wieder erwähnte Annahme, dass ETF Investments stark momentumgetrieben sind und damit trendbestätigender Natur. Dennoch, seit Jahresbeginn steht immer noch ein Plus von 13,9 % weltweit da.

Empfohlen von David Iusow Laden Sie unserer kostenfreie GOLD Q3 Prognose herunter Leitfaden anfordern

Goldpreis Analyse auf Basis der Charttechnik

Quelle: TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Goldpreis in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 1500 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 1450 USD im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

Weiterführende Artikel zur Goldpreis Prognose, die Sie interessieren könnten: