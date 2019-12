Goldpreis bricht ein nach Non Farm Payrolls

Goldpreis bricht ein : Die in den letzten Tagen leichte, bullische Tendenzen im Goldpreis fanden ihr ehes Ende im Anschluss an die Non Farm Payrolls. Der US Dollar stieg, der EURUSD brach ein.

Non Farm Payrolls über Erwartungen

266 Tsd. neue Stellen wurden im November in den USA geschaffen. Die Erwartung lag bei nur 183 Tsd.. Auch die Anzahl aus dem Vormonat wurde nach oben revidiert. Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote auf 3,5 % zurückgegangen, die durchschnittlichen Stundenlöhne sind YoY um 3,1 % gestiegen und lagen damit ebenfalls über den Erwartungen.

Empfohlen von David Iusow Laden Sie unsere Gold Q3 Prognose kostenfrei herunter Leitfaden anfordern

US Arbeitsmarktdaten

Quelle: DailyFX

Empfohlen von David Iusow Traden mit Turbozertifikaten Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

Goldpreis bricht ein

Die Auswirkungen auf die Märkte waren harsch, denn es bestanden eher Erwartungen an ein negatives Ergebnis oder zumindest eins im Rahmen der Erwartungen, weil andere Daten auf Schwäche schließen ließen. Hingegen sind Daten deutlich über den Erwartungen ausgefallen. Der US Dollar stieg an, der S&P 500 Index brach aus seiner Konsolidierung aus und der Goldpreis bricht ein und scheint nun seine Erholung vor Erreichen der oberen Flaggenbegrenzung zu beenden.

Nach unten hin wird er aktuell bei zirka 1.456 USD je Feinunze unterstützt. Knapp darunter befindet sich die zuletzt immer wichtige gewordene, runde Marke von 1.450 USD. Sollten beide in Kürze unterschritten werden, könnte diese den Goldpreis um weitere 50 USD in Richtung 1.400 drücken. Noch ist es nicht soweit. Wie bereits in einigen anderen Artikeln erwähnt, sollte der US Dollar im Fokus behalten werden. Der Trend ist im US Dollar Index noch intakt. Ein Doppel-Top scheint jedoch ein baldiges Ende zu signalisieren.

Goldpreis Analyse auf charttechnischer Basis

Quelle: TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Goldpreis in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 1500 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 1450 USD im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

Weiterführende Artikel zur Goldpreis Prognose, die Sie interessieren könnten: