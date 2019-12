Ethereum Prognose: Abwärtstrend wird fortgesetzt

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - Der Broker IG taxiert zur Stunde ETH/USD auf 146,9 US-Dollar. Damit liegt Ether rund 1 Prozent tiefer als am Vortag. Charttechnisch setzt sich mit dem Ausbruch aus der Handelspanne die Abwärtsreise fort. Unsere zwei kurzfristigen Kursziele an der Unterseite wurden somit aktiviert.

Alle schlechten Dinge sind vier?

Die viermonatige Handelspanne zwischen 234 USD und 163 USD konnte nach dem vierten Testversuch Ende November durchbrochen werden und weitere Verkaufsignale freisetzen. Seit nun 14 Tagen in Folge konnte die Unterseite bei 163 USD nicht mal ansatzweise angegriffen werden.

Das Kursverhalten könnte bereits aufgrund des Ausbruchs aus der Handelsspanne für eine Fortsetzung des Abwärtstrends sprechen. Zumal bereits drei weitere wichtige charttechnische Indizien dafür sprechen.

1. 200-Tage-Linie

Seit Juli tendierte Ether in einer Handelspanne. Erst mit der nachhaltigen Preisgabe der 200-Tage-Linie, erhöhte sich der Druck an der Unterseite und führte schließlich Ende November zum erfolgreichen Ausbruch auf Tagesbasis

2. Fibonacci-Retracement

Die Fibonacci-Projektion ausgehend vom Hoch im Mai 2018 ergab ein 61,-80-%-Retracement bei 177,81 US-Dollar. Das Retracement zog sich durch die oben genannte Handelsspanne. Mit der Preisgabe des Retracement wurde das zweite Indiz bestätigt und anschließend auch die Handelsspanne durchbrochen.

3. RSI

Die Fortsetzung des Abwärtstrends wurde auch schon im RSI bestätigt. Nach viermonatiger Verteidigung der 48.5er-Marke scheiterten die Bullen und gaben die Grenzschwelle Ende November preis und setzten damit weitere Abwärtsimpulse in Gang.

Ethereum Chart (Täglich)

Quelle: IG

