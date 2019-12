EUR/USD Kurs: US Arbeitsmarktdaten Ausblick

EUR/USD Kurs: Das Währungspaar EUR/USD konnte die runde Marke von 1,11 in dieser Woche testen. Einige fundamentale Faktoren haben dabei geholfen. Die Non Farm Payrolls werden die weitere Entwicklung bestimmen.

Empfohlen von David Iusow Lernen Sie die Grundlagen des Forex-Tradings. Leitfaden anfordern

US Arbeitsmarktdaten könnten Bewegung reinbringen

Die Datendivergenz sowie das erhöhte Handelskonflikt Risiko haben dem Euro gegen den US Dollar in dieser Woche eine Stütze verliehen. Größtenteils dürfte jedoch letzteres mehr gestützt haben, denn Daten aus der EU-Zone sind zwar teilweise über Erwartungen ausgefallen, einen nachhaltigen Erholungstrend zeigen sie aber noch nicht an, siehe z.B. die Industrieproduktion aus Deutschland.

Dennoch zumindest in dieser Woche dürfte die Datendivergenz die Richtung weiter bestimmen. Sollten die Non Farm Payrolls anders als die US Daten zuvor, Erwartungen übertreffen, ist ein vorzeitiges Ende der aktuellen EUR/USD Erholung nicht auszuschließen. Im anderen Fall dürften Daten unter den Erwartungen den US Dollar weiter belasten und den Euro stützen. Folgende Erwartungen sind aktuell gegeben:

Quelle: DailyFX

Empfohlen von David Iusow laden Sie unsere EUR Q3 Prognose herunter Leitfaden anfordern

EUR/USD Kurs charttechnisch

Den gleitenden 100-Tagedurchschnitt konnte der EUR/USD Kurs in dieser Woche wieder überwinden, fand allerdings einen Widerstand an der runden 1,11 Marke. Aktuell korrigiert der Kurs. Erwartungen an positive US Arbeitsmarktdaten bauen sich auf.

Vermutlich wird der Kurs, in dieser Woche, nur im Rahmen von negativen Daten weiter in Richtung des gleitenden 200-Tagedurchschnitts steigen können. Im anderen Fall sollte er weiter korrigieren. Trotzdem ist der Kurs auch gut unterstützt bei 1,10 USD je Euro. Insgesamt stellt sich die Lage also vor der Veröffentlichung der Daten als neutral dar.

Empfohlen von David Iusow Traden mit Turbozertifikaten Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

EUR/USD Analyse auf charttechnischer Basis

Quelle: IG Handelsplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Käuferseite und meint das der Euro Dollar Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, unterhalb der 1,0900 US-Dollar interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb des Widerstandes bei 1,1200 US-Dollar ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.