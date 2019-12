GBP/USD Analyse: Technischer Ausbruch läuft

GBP/USD Analyse: Der US Dollar scheint seit Anfang der Woche zu schwächeln, nachdem Trump erneut eine Tweet-Lawine losgetreten hat. Gleichzeitig fielen Konjunkturdaten aus GB besser aus als erwartet. Dies verhilft dem Währungspaar beim Ausbruchsversuch über die Konsolidierung und eventuell über die 1,30 er Widerstandszone.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link

GBP/USD Analyse fundamental

Brexit-technisch steht aktuell, ausser den Umfragen zu den kommenden Neuwahlen nicht viel an. Das größte wurde hier bereits zuvor eingepreist. Das ist auch der Grund, warum der GBP/USD Kurs seit einiger Zeit vermehrt auf Konjunkturdaten reagiert. Sind die EMIs in der vergangenen Woche noch unter den Erwartungen ausgefallen, hat der EMI für das Baugewerbe die Erwartungen übertreffen können. Gleichzeitig hat der US Dollar ein Reversal in seiner Erholung hingelegt, da der aktuelle Stand dem US Präsidenten anscheinend nicht gefällt. Also kündigt man kurzerhand wieder Zölle an, riskiert zwar auf der einen Seite einbrechende Aktienmärkte, auf der anderen aber auch einen schwächeren US Dollar. Dieser stützt also, neben den positiven Daten, aktuell das Pfund.

Bleiben Sie mit Hilfe unserer kostenfreien Webinare immer auf dem Laufenden, was die aktuellen Entwicklungen an den Märkten angeht. Sie können dabei ebenso mit unseren Analysten in Kontakt treten und Wunschanalysen äußern.

GBP/USD Analyse charttechnisch

Weitere relevante, fundamentale Daten stehen in dieser Woche nicht an, ausser morgen die zweite Revision des EMI für das Dienstleistungsgewerbe sowie der Halifax-Hauspreisindex am Donnerstag, der jedoch selten ein Market-Mover ist. Insofern könnte vielen weiterhin vom US Dollar Stand in dieser Woche abhängen. Charttechnisch wird es dennoch interessant und der Anstieg könnte sich beschleunigen, da ab 1,30 eventuell einige aufgebaute Short-Positionen zum Reissen kommen könnten.

Gehört der GBP zu den Top-Handelsmöglichkeiten in diesem Jahr? Finden Sie es heraus, indem Sie sich die Prognosen unserer Analysten kostenfrei herunterladen.

GBP/USD Kurs auf Tagesbasis

Quelle: TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Käuferseite und meint das der Euro Dollar Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, unterhalb der 1,26US-Dollar interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb des Widerstandes bei 1,30 US-Dollar ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.